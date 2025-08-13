分發入學錄取率96.34%較去年高 1220個缺額近五年最少

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114學年最後一個升大學大型管道分發入學今天放榜，上午9時起可於考試入學分發委員會網站查詢。記者林伯東／攝影
114學年最後一個升大學大型管道分發入學今天放榜，上午9時起可於考試入學分發委員會網站查詢。記者林伯東／攝影

114學年升大學分發入學今天放榜，今年總計3萬3733人完成登記、錄取3萬2497人，錄取率96.34%相較去年再提高。受到寄存名額等影響，今年各校則留下1220個缺額，為近五年來最少。

考分會資訊指出，今年錄取率96.34%，相較於113學年度錄取率94.62%提高了1.72%。今年登記人數計3萬3733人，相較113年登記人數3萬7069人減少了3336人降幅9%，分發後總錄取人數為3萬2497人，較去年錄取人數減少2579人降幅7.35%，也因登記人數降幅大於總錄取人數之降幅，因此錄取率較去年略為提高。

考分會也表示，今年招生缺額僅1220名，相較113學年度招生缺額2505 名，減少1285名，降幅達到51.30%，缺額共分布在18所大學159系組，若僅以分發入學招生統計，計有4所大學缺額比率大於40%；若以學群區分，缺額比率最高為藝術學群，占該學群名額的18.06%，其次為跨領域學群，占該學群名額的10.87%。

另外，考分會指出，今年仍有1236生未錄取，未錄取考生所填寫志願數平均為41個。今年學生平均填寫志願數與去年相同，為59個，平均錄取志願序則落在第22志願。

考分會即日起提供「分發結果說明」系統，考生可查詢所填各志願未錄取原因，如仍有疑慮可於8月15日前，於考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以一次為限，將於8月22公告複查結果。

