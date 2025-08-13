放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系
大學分科測驗今天放榜，台中一名高中學生因學習歷程檔案中寫下「最佳辯士」等字眼，被陽明交通大學等5所醫學系取消錄取資格。校方今證實，該生參加分科測驗，已錄取成功大學醫學系。
台中一名學測74級分高中生申請入學正取多間大學醫學系，在社群平台Threads上分享自己的學習歷程檔案內容，卻被發現其學習歷程檔案誤植「最佳辯士」頭銜遭檢舉，引發熱議。該生正取陽明交通大學、台北醫學大學、中國醫學大學、中山醫學大學，備取長庚大學，都是醫學系，先後遭學校取消錄取資格。
該名學生7月參加分科測驗，考前在限動發文感謝支持與批評他的朋友，並祝福所有考生考試順利，獲醫生前輩發文稱讚「展現難得的正面態度與氣度」。
該生高中學校指出，該生已依自己的志願錄取成功大學醫學系，校方一貫的立場為以學生為主，以關懷及輔導、協助學生為優先工作，鼓勵並祝福每一個孩子，盡己之全力、追夢成功。
