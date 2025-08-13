考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看

114學年最後一個升大學大型管道分發入學今天放榜，今年分發入學提供3萬3381個名額，總計3萬3733人完成志願登記，每人最多可填100個志願，今天上午9時起可於考試入學分發委員會網站查詢。

考分會表示，114學年分發入學榜單不受颱風影響，如期公告。並於網站提供簡易查榜服務，查詢方式：http://fast.uac.edu.tw/應試號碼。如欲查詢應試號碼20000001錄取之校系，可輸入 http://fast.uac.edu.tw/20000001

大考中心已於7月底公告今年分科測驗成績，考生可持分科測驗並同學測成績參加分發入學招生管道，根據考分會資訊，今年提供3萬3381個名額，於8月4日截止登記，有3萬3733人完成志願登記。

根據考分會規定，考生將以登記的志願次序進行分發，如考生成績不符志願校系分發標準或校系滿額時，則不予錄取。受到今年招生名額減幅大於考生減幅，考分會日前預估，今年錄取率可能低於去年的94.62%

另外，分發入學錄取通知將由各校寄發，考分會不另行通知；今天將提供最低錄取成績、錄取人數等數據，並受理考生複查分發結果。

