快訊

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

黃國昌選新北市定裝照 埋「退1進4」藍白合密碼

氣象署下午2:30發布楊柳颱風陸警 首波4縣市納入警戒

大學分發入學管道3.3萬名額 13日公告錄取結果

中央社／ 台北12日電
114學年大學分發入學管道提供3萬3381個名額，有3萬3733人完成志願登記，每人至多可填100個志願，8月13日放榜，當天上午9時起開放考生上網查詢錄取結果。。示意圖。圖／聯合報系資料照片
114學年大學分發入學管道提供3萬3381個名額，有3萬3733人完成志願登記，每人至多可填100個志願，8月13日放榜，當天上午9時起開放考生上網查詢錄取結果。。示意圖。圖／聯合報系資料照片

114學年大學分發入學管道提供3萬3381個名額，有3萬3733人完成志願登記，每人至多可填100個志願，8月13日放榜，當天上午9時起開放考生上網查詢錄取結果。

大學入學考試中心於7月29日公布114學年分科測驗成績，包括各科的頂標、前標、均標、後標、底標等5項成績標準、各科成績人數百分比累計表，分科測驗成績可用來報名大學分發入學管道。

根據大學考試入學分發委員會資料，114學年大學分發入學管道共61校參與招生，提供總名額3萬3381個，8月4日截止登記，3萬3733人完成志願登記，每人至多可填100個志願，將以考生登記志願次序進行分發，如考生成績不符合志願校系分發標準或校系滿額時，則不予錄取。

大學考分會表示，大學分發入學管道將於8月13日上午9時於考分會網站公告錄取結果，不受颱風影響，錄取通知由各校寄發，考分會不另行通知；考分會當天也會提供最低錄取成績、錄取人數等數據，並受理考生複查分發結果。

颱風 名額 分科測驗

延伸閱讀

日本王室大出包！悠仁親王遲到慣犯　JR電車、大學都受害　

TPBL／國王選旅美射手 毛加恩解釋「猜不到」神操作

大學新生：競爭增難入首選 促港府實施人才升學須「居港兩年」

「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘

相關新聞

大學分發入學管道3.3萬名額 13日公告錄取結果

114學年大學分發入學管道提供3萬3381個名額，有3萬3733人完成志願登記，每人至多可填100個志願，8月13日放榜...

大學生讀人文更冷門？選科技類科系占多少？圖解各領域起薪

AI浪潮推動下，理工科系招生愈來愈熱絡，反觀人文社會學科則顯得冷清。根據審計部最新決算報告，113學年度，國內大專校院科技領域學生高達51點2萬人，占全體大學生總數約4成7，人文領域學生則僅有19點7萬人，占比1成8，社會領域學生36點3萬人，占比約3成3。

大學生近半念科技 人文僅18%

ＡＩ浪潮推動下，理工科系招生愈來愈熱絡，反觀人文社會學科則顯得冷清。根據審計部最新決算報告，一一三學年度，國內大專校院科...

教團轟教部 高教政策炒短線

因應大學科系、產業傾斜，教育部建議大專校院增設語文、人文藝術、社會科學等相關領域科系，不過高教工會直言，私立大學現階段首...

3大領域10年學生佔比消長 科技增、人文和社會均減

根據審計部最新報告，113學年國內大專校院生就讀科技、人文、社會三大領域的學生數，科技領域學生約51.2萬，占比約四成七...

教部建議增設人文社會相關系所 私立大學恐不敢

因應大學科系、產業傾斜，教育部114學年度建議大專校院增設包括語文、人文藝術、社會科學等相關領域科系，並引導學校培育跨域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。