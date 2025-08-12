大學分發入學管道3.3萬名額 13日公告錄取結果

114學年大學分發入學管道提供3萬3381個名額，有3萬3733人完成志願登記，每人至多可填100個志願，8月13日放榜，當天上午9時起開放考生上網查詢錄取結果。

大學入學考試中心於7月29日公布114學年分科測驗成績，包括各科的頂標、前標、均標、後標、底標等5項成績標準、各科成績人數百分比累計表，分科測驗成績可用來報名大學分發入學管道。

根據大學考試入學分發委員會資料，114學年大學分發入學管道共61校參與招生，提供總名額3萬3381個，8月4日截止登記，3萬3733人完成志願登記，每人至多可填100個志願，將以考生登記志願次序進行分發，如考生成績不符合志願校系分發標準或校系滿額時，則不予錄取。

大學考分會表示，大學分發入學管道將於8月13日上午9時於考分會網站公告錄取結果，不受颱風影響，錄取通知由各校寄發，考分會不另行通知；考分會當天也會提供最低錄取成績、錄取人數等數據，並受理考生複查分發結果。

