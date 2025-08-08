3大領域10年學生佔比消長 科技增、人文和社會均減

根據審計部最新報告，113學年國內大專校院生就讀科技、人文、社會三大領域的學生數，科技領域學生約51.2萬，占比約四成七最高，就讀人文領域學生19.7萬，佔比一成八；社會領域學生36.3萬，占比約在三成三，但相較十年前，人文、社會領域學生佔比均下降。對此，學界認為，政府應提出一產業規劃願景，才有望鼓勵學生選讀。

統計也指出，十年前科技、人文、社會三大領域，學生佔比分別為四成二、一成九與三成八，十年後僅科技領域學生人數佔比增加，社會領域學生佔比減少，評估是餐旅、服務等相關科系所名額仍受教育部控管。對此，審計部也要求教育部，避免產業人力供需失衡，已請教育部依國內各領域產業人力需求，檢視人才培育政策有無過度集中特定領域，衍伸特定產業人才磁吸效應等風險，並研謀改善。

教育部回應，每年均依照國發會重點產業人才供需調查及推估報告，提供各大專校院增設調整系所參考，114學年度建議增設系所包括語文、人文藝術、社會科學及管理等領域，將持續引導學校培育跨領域人才。

台師大國文系主任徐國能表示，現在的社會趨勢確實是理工領域受歡迎，加上就業市場佳，學生投入相關科系均能預見；人文社會學科遇到的問題，在於仍有很多學生想選讀，只是不敢選。

「學生有興趣但總要思考未來怎麼辦。」徐國能談到，政策應當思考如借鑑韓國打造一文化影視政策，能擁有從內容產製到行銷等上至下游的產業鍊，有一完整規劃的願景，會比回歸讓各校創設科系、整併系所來得好，畢竟就業市場問題，無法靠單一科系努力解決。

彰化女中校長陳香妘則談到，依目前高中端狀況，尤其是男校甚至都會區的女校，近年多有數Ｂ班級不易開設的狀況，代表志在人文社會學科的學生，高中端就已經減少，以彰化女中為例，一屆15個班三分之一為社會組。

但陳香妘也談到，現在的家長不會再認為女生一定要讀文科，而是有興趣均能讀好。家長想法鬆綁、學生更知道自己想讀什麼，評估趨勢也和社會觀念轉變有關。

但也有國立大學教授認為，過去高教擴張時期創設了不少人文社會相關學系，當年還有人口紅利支撐，如今是紅利已不再，「科系縮減也許是必須的。」學科仍有存在必要，只是預料會回歸由少數學校支撐。

