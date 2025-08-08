教部建議增設人文社會相關系所 私立大學恐不敢

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高教工會指出，私立大學現階段首要任務是度過少子化大限之年，很難再創設人文社科相關科系。示意圖／聯合報系資料照片
因應大學科系、產業傾斜，教育部114學年度建議大專校院增設包括語文、人文藝術、社會科學等相關領域科系，並引導學校培育跨域人才，但高教工會指出，私立大學現階段首要任務是度過少子化大限之年，很難再創設人文社科相關科系；全教總則表示，高教政策過度以產業為導向，被審計部糾正就說要把科系創回來，是頭痛醫頭腳痛醫腳。

高教工會副理事長翟敬宜指出，對私立大專校院而言，最大困境還是在於要度過117學年少子化大限，雖然學界都知道，創設大學不應只是回應職場需求，但在少子化下又面臨市場供需壓力，私校要活下去只能回應需求端，畢竟沒有市場就沒有生機，在「活下去最重要」的前提下，私校恐很難再創設人文社科相關科系。

全教總文宣部主任羅德水則表示，高教與學界一定要有互動，但不應完全以市場需求為導向、始終在追趕趨勢，且趨勢一直在改變，教育部的高教治理卻始終無中心思想，有的僅是隨輿論傾倒、炒短線的作為。

羅德水談到，教育部近年配合產業推出多個專班，就是學生科系選擇傾斜的推手，被審計部糾正後就說要建議增設相關科系，是頭痛醫頭腳痛醫腳，不是普通的好笑。

翟敬宜談到，過去有學生矢志要讀法律、哲學、歷史，但那個年代可說已不復存。也由於產業傾斜，父母也憂心，希望子女能於大學時就對準職涯做準備，人文學科能回應社會的方式，就是想辦法跨域。

根據教育部一般公私立大學114學年總量增設調整核定表，增設60個系組，但也有66個系組停招、82個整併，如成大已於本學年創設考古學博士班。翟敬宜也說，國立大學受領更多國家補助、較無招生壓力，確實有社會責任不全然以就業為導向、維護教育內涵的責任。

