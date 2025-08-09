教團轟教部 高教政策炒短線

因應大學科系、產業傾斜，教育部建議大專校院增設語文、人文藝術、社會科學等相關領域科系，不過高教工會直言，私立大學現階段首要任務是度過少子化大限之年，幾難以再創設人文社科相關科系；全教總則批評，高教政策過度以產業為導向，被審計部糾正後，就說要把科系創回來，簡直是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

高教工會副理事長翟敬宜指出，對私立大專校院而言，最大困境還是在於要度過一一七學年少子化大限，在「活下去最重要」的前提下，私校恐很難再創設人文社科相關科系。

全教總文宣部主任羅德水則認為，高教與學界一定要有互動，但不應完全以市場需求為導向、始終在追趕趨勢，且趨勢一直在改變，教育部的高教治理卻始終無中心思想，有的僅是隨輿論傾倒、炒短線的作為。

羅德水說，教育部近年配合產業推出多個專班，是學科選擇傾斜的推手，被審計部糾正以後，就說要建議增設相關科系，簡直是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

翟敬宜表示，過去有學生矢志要讀法律、哲學、歷史，但那個年代可說已不復存在。也由於產業傾斜，父母也憂心，希望子女能於大學時就對準職涯做準備，人文學科能夠回應社會的方式，就是要想辦法跨域。

根據教育部一般公私立大學一一四學年總量增設調整核定表，增設六十個系組，但也有六十六個系組停招、八十二個整併，如成大已於本學年創設考古學博士班。

翟敬宜表示，國立大學受領更多國家補助，比較沒有招生壓力，確實有社會責任，不全然以就業為導向。

商品推薦