聽新聞
0:00 / 0:00

教團轟教部 高教政策炒短線

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
高教工會指出，私立大學現階段首要任務是度過少子化大限之年，很難再創設人文社科相關科系。示意圖／聯合報系資料照片
高教工會指出，私立大學現階段首要任務是度過少子化大限之年，很難再創設人文社科相關科系。示意圖／聯合報系資料照片

因應大學科系、產業傾斜，教育部建議大專校院增設語文、人文藝術、社會科學等相關領域科系，不過高教工會直言，私立大學現階段首要任務是度過少子化大限之年，幾難以再創設人文社科相關科系；全教總則批評，高教政策過度以產業為導向，被審計部糾正後，就說要把科系創回來，簡直是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

高教工會副理事長翟敬宜指出，對私立大專校院而言，最大困境還是在於要度過一一七學年少子化大限，在「活下去最重要」的前提下，私校恐很難再創設人文社科相關科系。

全教總文宣部主任羅德水則認為，高教與學界一定要有互動，但不應完全以市場需求為導向、始終在追趕趨勢，且趨勢一直在改變，教育部的高教治理卻始終無中心思想，有的僅是隨輿論傾倒、炒短線的作為。

羅德水說，教育部近年配合產業推出多個專班，是學科選擇傾斜的推手，被審計部糾正以後，就說要建議增設相關科系，簡直是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

翟敬宜表示，過去有學生矢志要讀法律、哲學、歷史，但那個年代可說已不復存在。也由於產業傾斜，父母也憂心，希望子女能於大學時就對準職涯做準備，人文學科能夠回應社會的方式，就是要想辦法跨域。

根據教育部一般公私立大學一一四學年總量增設調整核定表，增設六十個系組，但也有六十六個系組停招、八十二個整併，如成大已於本學年創設考古學博士班。

翟敬宜表示，國立大學受領更多國家補助，比較沒有招生壓力，確實有社會責任，不全然以就業為導向。

高教 科系 全教總 教育部 大學生 少子化

延伸閱讀

台師大女足抽血案 教育部專案提供保密心理諮商

中共清大設「兩岸產業促進中心」 執行長不服教育部罰50萬提告吞敗

台師大女足案 教育部4年前曾查核、認個案執行異常難追查

葉丙成請假72天…立委質疑「辦小不辦大」 教長鄭英耀：這件事是我的痛

相關新聞

大學生近半念科技 人文僅18%

ＡＩ浪潮推動下，理工科系招生愈來愈熱絡，反觀人文社會學科則顯得冷清。根據審計部最新決算報告，一一三學年度，國內大專校院科...

教團轟教部 高教政策炒短線

因應大學科系、產業傾斜，教育部建議大專校院增設語文、人文藝術、社會科學等相關領域科系，不過高教工會直言，私立大學現階段首...

3大領域10年學生佔比消長 科技增、人文和社會均減

根據審計部最新報告，113學年國內大專校院生就讀科技、人文、社會三大領域的學生數，科技領域學生約51.2萬，占比約四成七...

教部建議增設人文社會相關系所 私立大學恐不敢

因應大學科系、產業傾斜，教育部114學年度建議大專校院增設包括語文、人文藝術、社會科學等相關領域科系，並引導學校培育跨域...

AI科技風引領學習風潮 南一中上台大電機將寫新紀錄

大學入學分科測驗成績已公布，13日將放榜，公布分發入學錄取名單，台南一中今年有近6成學生報考，許多學生都拿高分，可望上台...

志願登記截止！大學分發入學3.3萬考生完成登記 8/13放榜

114學年大學分發入學管道提供3萬3381個名額，今天下午4時30分截止登記，共有3萬3733人完成志願登記，每人至多可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。