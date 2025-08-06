AI科技風引領學習風潮 南一中上台大電機將寫新紀錄

大學入學分科測驗成績已公布，13日將放榜，公布分發入學錄取名單，台南一中今年有近6成學生報考，許多學生都拿高分，可望上台、清、交、成、政大等頂大，校方表示，之前已有10名學生錄取台大電機，這次以台大電機為第一志願的學生也很多，預估有7、8人有機會錄取，也將創該校近幾年紀錄。

台南一中早期也是台大法律系的搖籃，但隨著讀社會組的人數減少，加上社會更為多元，就業市場的選擇也更多，選讀法律反而不多，不過，今年已有2名學生上台大法律系，而這次該校社會組在分科測驗拿高分的學生，有近10人以台大法律為第一志願，而不是選擇與財經相關的學系，若能錄取，也將再創近年來紀錄。

台南一中校長廖財固分析，近幾年AI、半導體等高科技風潮和不可逆的趨勢，牽動就業市場也影響學生選填科系，在自然組方面，該校以往是醫藥衛生的第3類組班級數較多，自2018年新課綱後，以理工為主的第2類組班級超過第3類組，這幾年受台積電、輝達黃仁勳風潮影響，更是明顯，學生都以電機、資訊等相關科系為目標，因此錄取這些科系的人數也大增，反觀醫學系沒有那麼熱，今年就有部分可上醫學系的學生以電機系為第一志願，因此上中醫、醫學、牙醫人數明顯減少。加上高科技業年薪誘人，更助長這種氣氛。

女生學校氣氛略有不同，台南女中教務主任胡瑞原說，以往該校自然組，第3類組班級較多，去年受黃仁勳風影響，高二第2類組班級多了1班，不過，今年恢復常態，2類3班、3類10班；而今年個人申請，以醫藥相關學習為志願的學生也增多，已有20多人上醫學、中醫與牙醫系。分科測驗後，高分的學生也有許多人申請醫學系，已形成一種氛圍。

胡瑞原說，分科測驗成績公布後，學生都已填完志願，分發入學錄取名單也將在13日公布，而補教界也紛紛預估台大熱門學系的錄取分數，其實這只是預估，僅供參考，有些補習班也利用學生七上八下，擔心無法上心中第一志願的機會猛拉學生來補習，明年重考。其實，這段時間學生不用為了上與不上，是否要補習而煩惱，等放榜後再決定，才是上上之策。

商品推薦