志願登記截止！大學分發入學3.3萬考生完成登記 8/13放榜
114學年大學分發入學管道提供3萬3381個名額，今天下午4時30分截止登記，共有3萬3733人完成志願登記，每人至多可填100個志願，8月13日放榜。
大學入學考試中心於7月29日公布114學年分科測驗成績，包括各科的頂標、前標、均標、後標、底標等5項成績標準、各科成績人數百分比累計表，分科測驗成績可用來報名大學分發入學管道。
大學考試入學分發委員會今天發布新聞稿指出，114學年大學分發入學管道共61校參與招生，提供總名額3萬3381個，今天下午4時30分截止登記，共有3萬3733人完成志願登記，每人至多可填100個志願。
大學考分會提到，登記志願主機已完成封存，即將開始進行志願分發的電腦及人工檢核作業，預定8月13日上午9時於考分會網站（http://www.uac.edu.tw）放榜，屆時也將提供最低錄取成績、錄取人數等數據，並同步受理考生複查分發結果。
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