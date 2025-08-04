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今年考不好…再拚一年換校名榮譽值得嗎？專家這樣看

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
分科測驗落幕，考生如果今年考不好，要不要重考，也是一大抉擇。圖／本報資料照片
分科測驗落幕，考生如果今年考不好，要不要重考，也是一大抉擇。圖／本報資料照片

分科測驗成績於7月29日公布，大考中心副主任黃璀娟表示，報名人數39190人，較上學年度42141人，減少2951人，觀察近3年，應屆畢業生比率略下降，非應屆畢業生比率略上升。隨著分科成績揭曉，引發不少考生「考後焦慮症」發作，紛紛上網求助各方意見。

有網友發文指出，今年分科確定無法上好學校，如果選擇重考的話，要上中字輩、北大台師熱門系，機率應該滿高的，甚至頂大也有機會，很掙扎要不要再花一年時間去換取校名的榮譽感跟較好的薪水，到底值不值得？

1111人力銀行學生職涯顧問陳坤平提出三點建議，給打算重考的學生參考，首先本身已有明確的目標校系，很清楚自己想考哪所學校、哪個科系，今年只是因為太緊張才失常，其次重考並不是「再考一次」這麼簡單，而是要再努力一整年，重新規劃讀書時間、甚至放棄社交或打工，這是很重要的心理狀態；第三家人支持，願意完全提供經濟後盾和情緒價值，重考之路才能走得穩妥。

1111人力銀行調查指出，就業市場中「學歷門檻」一直都是企業徵才的必要條件之一，頂大名校畢業的紅利與優勢，在科技業及金融圈最受青睞，甚至有過半數的人資主管認同可以另外談敘薪條件，整體而言，名校畢業生薪資比一般生平均可高出8%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，因應產業徵才趨勢，具備跨領域整合能力，是目前就業市場顯學，已經有不少大學推動大一、大二不分系，鼓勵學生伸展學習觸角，或是以修輔系方式，找出自己的興趣及強項來加深專業性，累積更多實作能力。

1111人力銀行總經理張篆楷提醒，職場表現並不能與學歷完全畫上等號，新鮮人進入職場與工作團隊共事，應該積極展現學習企圖心，並提出解決方法，這才是企業最在意的人格特質。

重考 人力 分科測驗

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