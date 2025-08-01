5科滿級分奪雙榜首！薇閣2人奪全國前四 分科測驗創佳績

大學分科測驗近日放榜，薇閣高中再創佳績，全國前四名有兩位拿下，包含以五科滿級分300分勇奪榮獲二類組、三類組全國第一雙榜首陳弈勳、以238分榮獲三類組醫科全國第三張軒愷，校方表示，面對升學挑戰，學生以堅定目標與不懈的努力，成功收穫成果。

學測、分科皆滿級分陳弈勳曾榮獲學TRML個人金牌獎，高中數學學科北區一等獎、全國二等獎，全國數學奧林匹亞通過初選、複選、目前進入國手第一階段選訓營，他表示，自己目標是台大醫學系，日常除有高標準要求與自律，也喜歡與老師切磋想法，秉持今日問題今日解決，堅持與專注是讓他成功要素。

張軒愷表示，因學測成績沒達到自己標準，下定決心直接放棄個人申請，全心準備分科測驗，成功拿下全國三類組第三名，朝台大醫學系目標邁進。校方表示，軒愷無論課業成績或校外競賽皆表現亮眼，在數學、物理與化學等學科中無論課業成績或校外競賽皆表現亮眼，讓人刮目相看。在數學、物理與化學等學科中。

分科成績拿下239高分的薛亦傑，自小熱愛閱讀各類科學讀物，奠定深厚理科基礎，沉穩的表現在多項競賽中屢創佳績，包括化學、生物奧林匹亞、清華盃化學競賽等均獲得特優或金牌殊榮，學術實力備受肯定，曾擔任英文話劇編劇負責人、國小志工營隊召集人、自主學習發表會總召，期盼成為一位深耕社區、陪伴長者的醫師，將科學所學與關懷精神實踐於社會。

資優班導師曾麗蓉表示，學生展現他們在課業上投入與自律，更體現了他們對未來的積極規畫與自我期許，學校始終秉持尊重學生選擇與志向的理念，培育學術能力的同時，也鼓勵學生探索自我、勇敢追求夢想。

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