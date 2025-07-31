聽新聞
0:00 / 0:00

建臺高中報錯考科 23學生4人決重考

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
建臺高中發生集體報錯大學分科測驗考科疏失，苗栗縣府昨針對建臺考生辦理輔導志願選填說明會，建臺新任董事長葉雲城（左二）率代理校長、教務主任鞠躬致歉。 圖／苗縣府提供
建臺高中發生集體報錯大學分科測驗考科疏失，苗栗縣府昨針對建臺考生辦理輔導志願選填說明會，建臺新任董事長葉雲城（左二）率代理校長、教務主任鞠躬致歉。 圖／苗縣府提供

苗栗縣建臺高中日前發生大學分科測驗報錯考科疏失，23名考生受影響，縣府昨因應分科測驗成績公布，舉辦輔導志願選填說明會，新任董事長葉雲城率代理校長等人向家長、學生鞠躬致歉。由於已有4名學生決定重考，校方研議提供「隨班復讀」方式予以協助。

昨有13名學生出席輔導志願選填說明會，部分由家長陪同，縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人也出席說明會。鍾東錦強調，建臺雖歸教育部管轄，但希望藉由說明會，將受影響學生的傷害降到最低。

升學資訊網站「大學問」執行長魏佳卉、縣府教育處課程督學蔡鳳如、大同高中輔導主任蕭郁恆、興華高中專任輔導教師陳昱臻等人受邀分享最新升學趨勢，提供一對一志願選填輔導服務。

校方表示，23名受影響的考生有4人已決定重考，包含1名因報錯科直接「棄考」的考生。

有參與輔導的專家建議學生不要重考，先進大學後再轉系或轉學較好。

葉雲城表示，校方誠心處理，研議提供「隨班復讀」方式，如有想到外地補習的學生，因涉及經費問題將由董事會決定，這是建臺該負起的責任，希望學生能進入心目中理想學校及科系。

鍾東錦提到，縣府將研擬經費補助支持私校的發展，他也不忘勉勵在場學生，人生本來就會遇到一些奇奇怪怪的事情，或許經過這件事後，大家會更成熟，在此際遇中發展出更好的人生。

鍾東錦 分科測驗

延伸閱讀

苗栗縣一般性補助款統刪28.1億元 行政院金援9.3億元應急

蹉跎一年！建臺高中出包報錯考科 23人受影響已4人決定重考

影／苗栗頭屋鄉代預估11席減至7席 選區畫分惹議 鍾東錦喊話盡量公平

暑假成學生保險空窗期？吳姓少年溺水死亡 鍾東錦指示協助請領100萬

相關新聞

建臺高中報錯考科 23學生4人決重考

苗栗縣建臺高中日前發生大學分科測驗報錯考科疏失，23名考生受影響，縣府昨因應分科測驗成績公布，舉辦輔導志願選填說明會，新...

蹉跎一年！建臺高中出包報錯考科 23人受影響已4人決定重考

大學分科測驗昨天公布成績，苗栗縣政府針對今年建臺高中發生集體報錯考試科目的疏失，上午在縣府針對建臺考生辦理輔導志願選填說...

人力銀行提選填校系三大參考指標：科系課程、學長姐評價、未來出路

2025分科測驗成績公布，近4萬名考生將準備分發志願登記，怎麼填？104人力銀行職涯教育長王榮春建議從自我認識、探索資訊...

東部將有獸醫系了！宜蘭大學籌設學士後獸醫系 預計116學年度招生

國內獸醫教育資源不均，宜花東欠缺專業服務人力，宜蘭大學決定設立「學士後獸醫學系」，現階段成立籌備處啟動獸醫系籌設作業，預...

分科測驗 數甲、物理頂標新高 公民5標新低

大考中心昨公布分科測驗各科成績人數百分比累計表，及各科頂標、前標、均標、後標、底標等成績標準。今年最多人考的數甲頂標為四...

分科成績揭曉 台大醫門檻恐變高

一一四學年分科測驗成績出爐，今年數學甲、物理科頂標提升，再加上校系含回流總名額減少，錄取率可能比去年略低。升學輔導專家藍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。