快訊

「眾量級」Andy、家寧情變 女方一家四口侵占4427萬及逃漏稅遭訴

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

俄羅斯8.8強震…氣象署下午5時解除海嘯警報 「這一地」測浪達12公分

聽新聞
0:00 / 0:00

蹉跎一年！建臺高中出包報錯考科 23人受影響已4人決定重考

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市私立建臺高中外觀。聯合報系資料照
苗栗市私立建臺高中外觀。聯合報系資料照

大學分科測驗昨天公布成績，苗栗縣政府針對今年建臺高中發生集體報錯考試科目的疏失，上午在縣府針對建臺考生辦理輔導志願選填說明會，有13名學生到場，也有部分家長陪同而來，建臺新任董事長葉雲城率代理校長、教務主任向學生及家長鞠躬致歉；參與輔導的專家有人分析後，建議學生不要重考，先進大學後再轉系或轉學。

校方表示，目前23名受影響的考生，有4人已決定要重考，包括測驗時「棄考」一人，及另外三人也確定要重考。

縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人都出席。鍾東錦強調，希望藉說明會將受影響學生的傷害降到最低，並協助他們都能穩健邁向人生下一個學習階段，縣府也將研擬經費補助支持私校的發展。

鍾東錦表示，建臺是苗栗南區最好的學校，校方雖歸教育部管轄，但以縣府立場，這起事件已涉及苗栗子弟的未來並造成傷害，因此縣府、立委及各級民代共同努力，希望將傷害降到最低。

選填志願說明會邀請升學資訊網站「大學問」執行長魏佳卉、縣府教育處課程督學蔡鳳如、縣立大同高中輔導主任蕭郁恆、縣立興華高中專任輔導教師陳昱臻分享最新升學趨勢與志願選填，現場提供一對一個別輔導服務，希望協助學生重新釐清升學方向。

鍾東錦強調，發生此事後，建臺的師長、董事個個都緊張，外界也希望校方恢復以往，把孩子都帶好，私校在少子化情況下經營很辛苦，有時資源不太夠，因此他並與立委、議長李文斌商量，今年編列一些預算，斟酌額度補助縣內僅有的建臺、君毅、中興商工3所高中職，讓苗栗的家長及學子有更多選擇，有好的教育環境會讓學生願意留鄉就讀，家長也可留在苗栗就業，將人才留在苗栗發展。

葉雲城率領代理校長張熒芳、教務主任陳瑩樺表達歉意，在會場深深一鞠躬。葉雲城表示，誠如鍾縣長所言，發生此事並非大家樂見，必須設法補救，希望學生能進入心目中的理想學校及科系，校方誠心並盡力提供協助，部分學生想重考，校方研議提供「隨班復讀」方式，如有想到外地補習的學生，因涉及經費問題將由董事會決定，校方及董事會都有高度意願想解決問題，這也是建臺該負起的責任。

鍾東錦不忘勉勵在場學生，強調人生本來就會遇到一些奇奇怪怪的事情，或許經過這件事後，大家會更成熟，在此際遇中發展出更好的人生，希望大家都能如願進入心目中的學校，未來擁有一番成就。

升學資訊網站「大學問」執行長魏佳卉（左一）建議學生不要重考，先進入大學，未來再轉系或轉校。圖／苗栗縣政府提供
升學資訊網站「大學問」執行長魏佳卉（左一）建議學生不要重考，先進入大學，未來再轉系或轉校。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府針對今年建臺高中發生集體報錯考試科目的疏失，上午在縣府針對建臺考生辦理輔導志願選填說明會。圖／苗栗縣政府提供圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府針對今年建臺高中發生集體報錯考試科目的疏失，上午在縣府針對建臺考生辦理輔導志願選填說明會。圖／苗栗縣政府提供圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府針對今年建臺高中發生集體報錯考試科目的疏失，上午在縣府針對建臺考生辦理輔導志願選填說明會。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府針對今年建臺高中發生集體報錯考試科目的疏失，上午在縣府針對建臺考生辦理輔導志願選填說明會。圖／苗栗縣政府提供
建臺高中新任董事長葉雲城（左二）率代理校長、教務主任向學生及家長鞠躬致歉。 圖／苗栗縣政府提供
建臺高中新任董事長葉雲城（左二）率代理校長、教務主任向學生及家長鞠躬致歉。 圖／苗栗縣政府提供

升學 人生 鍾東錦 分科測驗

延伸閱讀

建臺學生分科測驗被報錯考科 苗縣府輔導選填志願

苗縣頭屋鄉人口下降牽動選區劃分 地方有異見

影／苗栗頭屋鄉代預估11席減至7席 選區畫分惹議 鍾東錦喊話盡量公平

暑假成學生保險空窗期？吳姓少年溺水死亡 鍾東錦指示協助請領100萬

相關新聞

蹉跎一年！建臺高中出包報錯考科 23人受影響已4人決定重考

大學分科測驗昨天公布成績，苗栗縣政府針對今年建臺高中發生集體報錯考試科目的疏失，上午在縣府針對建臺考生辦理輔導志願選填說...

人力銀行提選填校系三大參考指標：科系課程、學長姐評價、未來出路

2025分科測驗成績公布，近4萬名考生將準備分發志願登記，怎麼填？104人力銀行職涯教育長王榮春建議從自我認識、探索資訊...

東部將有獸醫系了！宜蘭大學籌設學士後獸醫系 預計116學年度招生

國內獸醫教育資源不均，宜花東欠缺專業服務人力，宜蘭大學決定設立「學士後獸醫學系」，現階段成立籌備處啟動獸醫系籌設作業，預...

分科測驗 數甲、物理頂標新高 公民5標新低

大考中心昨公布分科測驗各科成績人數百分比累計表，及各科頂標、前標、均標、後標、底標等成績標準。今年最多人考的數甲頂標為四...

分科成績揭曉 台大醫門檻恐變高

一一四學年分科測驗成績出爐，今年數學甲、物理科頂標提升，再加上校系含回流總名額減少，錄取率可能比去年略低。升學輔導專家藍...

分科測驗 選考4科者最多 2683人8科全考

今年分科測驗同時選考四科者最多，其中又以選擇「數甲、化學、物理、生物」組合的學生占比十九％最高，其次則為「數乙、歷史、地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。