蹉跎一年！建臺高中出包報錯考科 23人受影響已4人決定重考

大學分科測驗昨天公布成績，苗栗縣政府針對今年建臺高中發生集體報錯考試科目的疏失，上午在縣府針對建臺考生辦理輔導志願選填說明會，有13名學生到場，也有部分家長陪同而來，建臺新任董事長葉雲城率代理校長、教務主任向學生及家長鞠躬致歉；參與輔導的專家有人分析後，建議學生不要重考，先進大學後再轉系或轉學。

校方表示，目前23名受影響的考生，有4人已決定要重考，包括測驗時「棄考」一人，及另外三人也確定要重考。

縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人都出席。鍾東錦強調，希望藉說明會將受影響學生的傷害降到最低，並協助他們都能穩健邁向人生下一個學習階段，縣府也將研擬經費補助支持私校的發展。

鍾東錦表示，建臺是苗栗南區最好的學校，校方雖歸教育部管轄，但以縣府立場，這起事件已涉及苗栗子弟的未來並造成傷害，因此縣府、立委及各級民代共同努力，希望將傷害降到最低。

選填志願說明會邀請升學資訊網站「大學問」執行長魏佳卉、縣府教育處課程督學蔡鳳如、縣立大同高中輔導主任蕭郁恆、縣立興華高中專任輔導教師陳昱臻分享最新升學趨勢與志願選填，現場提供一對一個別輔導服務，希望協助學生重新釐清升學方向。

鍾東錦強調，發生此事後，建臺的師長、董事個個都緊張，外界也希望校方恢復以往，把孩子都帶好，私校在少子化情況下經營很辛苦，有時資源不太夠，因此他並與立委、議長李文斌商量，今年編列一些預算，斟酌額度補助縣內僅有的建臺、君毅、中興商工3所高中職，讓苗栗的家長及學子有更多選擇，有好的教育環境會讓學生願意留鄉就讀，家長也可留在苗栗就業，將人才留在苗栗發展。

葉雲城率領代理校長張熒芳、教務主任陳瑩樺表達歉意，在會場深深一鞠躬。葉雲城表示，誠如鍾縣長所言，發生此事並非大家樂見，必須設法補救，希望學生能進入心目中的理想學校及科系，校方誠心並盡力提供協助，部分學生想重考，校方研議提供「隨班復讀」方式，如有想到外地補習的學生，因涉及經費問題將由董事會決定，校方及董事會都有高度意願想解決問題，這也是建臺該負起的責任。

鍾東錦不忘勉勵在場學生，強調人生本來就會遇到一些奇奇怪怪的事情，或許經過這件事後，大家會更成熟，在此際遇中發展出更好的人生，希望大家都能如願進入心目中的學校，未來擁有一番成就。 升學資訊網站「大學問」執行長魏佳卉（左一）建議學生不要重考，先進入大學，未來再轉系或轉校。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府針對今年建臺高中發生集體報錯考試科目的疏失，上午在縣府針對建臺考生辦理輔導志願選填說明會。圖／苗栗縣政府提供圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府針對今年建臺高中發生集體報錯考試科目的疏失，上午在縣府針對建臺考生辦理輔導志願選填說明會。圖／苗栗縣政府提供 建臺高中新任董事長葉雲城（左二）率代理校長、教務主任向學生及家長鞠躬致歉。 圖／苗栗縣政府提供

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