建臺學生分科測驗被報錯考科 苗縣府輔導選填志願

苗栗縣私立建臺中學因大學分科測驗報名作業疏失，造成23名學生報錯考科，縣府今天辦理選填志願說明會，邀專家、老師組成輔導團隊，提供家長及考生一對一諮詢輔導。

大學分科測驗成績昨天公布，為協助被報錯考科的學生在升學志願選填階段做出妥善決策，建臺中學昨天在校內舉辦選填志願說明會，今天縣府進一步邀請升學資訊網站專家、教育處課程督學、縣立大同高中輔導主任、興華高中專任輔導教師組成輔導團隊，提供一對一個別輔導志願選填說明會，依各學生分科成績落點，協助學生重新釐清方向，輔導選填志願。

說明會上午在縣府第1辦公大樓會議室辦理，有13名學生參加，縣長鍾東錦、國民黨籍立委邱鎮軍、教育處長葉芯慧到場關心。

鍾東錦表示，錯誤已經發生，既然無法挽回，縣府希望盡可能幫忙協助，做最好的補救，讓傷害降到最低；他鼓勵學生，人生本就會遇到很多奇奇怪怪的事，或許經歷過這次風波會讓自己更成熟也不一定，大學是重要階段，希望學生都能盡量找到屬意的校系就讀，好好汲取知識，未來有所發揮。

建臺中學則由新任董事長葉雲城、代理校長張熒芳、教務主任陳瑩樺出席。葉雲城等人代表校方向受影響的學生及家長鞠躬致歉。

1名家長在說明會過程中難掩情緒，頻頻拭淚，這名家長告訴中央社，孩子被漏報生物，變成要考歷史，成績當然不盡理想，如今可能無法進入心目中理想的校系，「孩子不是不努力，而是學校出了這麼大的錯誤，實在很難釋懷」。

另1名學生指出，原本是為了拚國立大學才決定放棄學測成績而考分科測驗，孰料學校作業出錯，原本要考歷史被報成生物科，應考心情大受影響，原本胸有成竹的強項科目也完全沒有發揮空間，落點分析後發現很多想要的科系比較難進，心裡難免懊惱。

建臺中學在大學分科測驗考前數日發現因作業疏失，造成23名學生報錯考試科目，校方緊急求助大考中心、教育部確認無轉圜餘地，考後召開家長說明會，說明事件經過、處理進度與後續補救機制，補救方向包括選填志願、報名費用負擔及重考生後續照顧等。

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