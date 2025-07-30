人力銀行提選填校系三大參考指標：科系課程、學長姐評價、未來出路

2025分科測驗成績公布，近4萬名考生將準備分發志願登記，怎麼填？104人力銀行職涯教育長王榮春建議從自我認識、探索資訊、落點分析三指標填志願。自我認識，可參考過去曾做過的大學學系探索量表，或是藉由104生涯興趣測驗，找到較適配的科系；探索資訊，可透過104落點分析，了解科系課程、學長姐對科系評價、畢業出路等資訊；落點分析，104人力銀行專為大學生和高中職打造的Podcast節目《青春通識課》，建議可從「保底校系」由下往上填，確保安全校系占填寫志願數一定比例，再進階到標準、挑戰、夢幻校系。

選擇大學就讀校系，首要評估指標為自我認識。104人力銀行數據顯示，新鮮人第一份正職工作僅3成待滿一年，可能原因在於目前社會新鮮人常透過換工作找方向，而非大學就確認方向並培養實力後再進入職場。建議準大學生可找出高中期間做過的大學學系探索量表，或是使用104生涯興趣測驗，透過情境式的互動測驗，找出個人的興趣類型，像是興趣類型為實作型，可對應到設計系、建築系等科系。

確認興趣所在後，可開始進行探索資訊，並針對科系課程、學長姐評價、未來出路三方面探索。104人力銀行提供104落點分析服務，除了預測錄取分數，並結合獨家即時動態落點，進一步幫助考生分析上榜率外，還提供1.大學連結科系課程介紹，幫助考生了解未來學習方向2. 學長姐評價，以過來的經驗，給予有意就讀者最實質的建議3. 畢業出路資訊，幫助了解畢業後最常從事的工作與薪資。

綜觀18學群未來出路，根據104人力銀行數據顯示，去年6至8月畢業季中，限定科系的工作機會工程學群5.5萬個最高、醫藥衛生學群則提供約2.2萬個第二、管理學群工作機會近1.8萬個第三；高薪職類如製程規劃2024年新鮮人薪資中位數4.5萬多念工程、資訊學群，營建施作4.5萬多就讀工程、建築與設計學群，醫療專業4.5萬多就讀醫藥衛生、生命科學群。

100個志願該怎麼填？104人力銀行專為學生打造的Podcast節目《青春通識課》分享，可從「保底校系」落點分析安全的校系往上填，並填一定比例避免落榜，再進到標準、挑戰、夢幻校系。大學考試入學分發委員會也曾統計，去年有約2000名考生落榜，平均僅填46個志願，低於錄取生平均填寫59個志願，因此建議至少填60-70個以上的志願。免費領取輔導老師 x 台大學姐聯手整理填志願大補帖：https://tw104.pse.is/7xy3lh。

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