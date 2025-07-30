東部將有獸醫系了！宜蘭大學籌設學士後獸醫系 預計116學年度招生
國內獸醫教育資源不均，宜花東欠缺專業服務人力，宜蘭大學決定設立「學士後獸醫學系」，現階段成立籌備處啟動獸醫系籌設作業，預計116學年度招生，首屆招收30人，包含10名公費生，將來五結校區也會有中大型動物診斷中心及動物實習醫院。
「這不僅是學校的中長期發展目標，更是對社會責任的實踐。」校長陳威戎表示，長久以來台灣獸醫教育資源主要集中於西部與北部地區，東部宜蘭、花蓮、台東面臨人力缺口與專業服務不足；宜大地處北東交界，具備學術基礎與地理優勢，設立學士後獸醫學系有助平衡區域發展，強化防疫量能，協助在地畜牧與動物產業升級。
副校長謝昌衛說明，學士後獸醫學系包含經濟動物、野生動物、屠檢獸醫師、公職獸醫師等四大面向，兼具實務與在地服務，培育能投入動物防疫、動物保健、產業技術與公共服務的專業人才，未來也將與農業部、地方政府及產業單位建立合作實習機制，鼓勵畢業生根留地方服務。
配合宜蘭大學近年來擴大各校區，城南校區定位是實習農場與青農創業育成基地，五結校區是實習牧場和畜產資源基地，未來將進一步建置「中大型動物疾病診斷中心」與「獸醫教學中心」，完善獸醫教育所需實作環境，產官學研共同合作打造東台灣獸醫人才培育與服務體系。
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