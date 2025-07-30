分科測驗 選考4科者最多 2683人8科全考

今年分科測驗同時選考四科者最多，其中又以選擇「數甲、化學、物理、生物」組合的學生占比十九％最高，其次則為「數乙、歷史、地理、公民」組合占十七％，文、理組考生報考科目選擇更明晰。今年首度增考數乙，仍有二六八三名考生選擇八科全考。

大考中心副主任黃璀娟指出，今年計一萬六四三五名學生選擇報考四科，占比四十一％，較前兩學年度大幅增加。其次為選考三科者有一萬一三八六人、占比廿九％，但相較於前兩學年度動輒超過四成、五成則大幅減少，而考生選考科目數於本年度發生改變，推測原因應與加考數乙有關。今年選考四科的考生中，以選考 「數甲、化學、物理、生物」組合最多，占全體考生十九％；選考 「數乙、歷史、地理、公民」組合次多，占全體考生十七％次之。又同時選考三科者次多，仍以選考「數甲、化學、物理」的組合最熱門。

大考中心主任張新仁表示，歷來都有約二千多名考生報考所有考科，今年首度增加數乙，有二六八三人選考八科。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則談到，綜觀過去案例，一次報考全科，評估還是考生目標較廣泛、沒有特別喜愛的科系或取向，因此多報考，增加可填校系的選擇權。

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