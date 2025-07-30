分科測驗 數甲、物理頂標新高 公民5標新低

大考中心昨公布分科測驗各科成績人數百分比累計表，及各科頂標、前標、均標、後標、底標等成績標準。今年最多人考的數甲頂標為四十六級分，為近三年最高；物理科頂標五十二級分，亦是近三年最高，但歷史、公民頂標則都是近三年新低。

分科測驗約三點九萬人報考，七三四六名非應屆生。今年各科選考人數百分比中仍以數甲最高，其次為物理、化學，再其次為公民、歷史、數乙、地理，最低者仍是生物。

大考中心指出，數甲頂標四十六級分、前標卅九級分都為三年來最高；化學被教師評為較難，但頂標五十級分僅較去年下降一級分，其他四標均和去年相同；物理頂標和均標也是近三年最高；生物頂標則維持近三年均為五十三級。

大考中心表示，今年歷史科頂標僅五十級分、前標四十五、均標卅八，三者都是近三年最低；地理科頂標五十三級分，比去年增加二級分；公民科五標為五十、四十五、卅七、卅、廿四，都創下近三年最低。

大考中心副主任黃璀娟指出，數甲今年頂標與前標均較前兩學年度高，但後標與底標分別較去年下降二級分與一級分；又今年新增考數乙，五標均高於近三年的數甲。數甲、物理、化學、生物等成績表現和去年相近，但如歷史頂標、前標較前兩學年度減少二級分，從整體級分人數分布概況觀之，級分數較前兩年確實較後退；公民與社會科今年五標都低於前兩學年度，級分分佈也同樣較前兩年往後。

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