分科成績揭曉 台大醫門檻恐變高

一一四學年分科測驗成績出爐，今年數學甲、物理科頂標提升，再加上校系含回流總名額減少，錄取率可能比去年略低。升學輔導專家藍天予估計，台大醫學、電資科系門檻都上升。一類組的部分，由於今年加考數乙，多數校系難預估落點，他建議學生填上所有想念的校系。

考分會昨指出，今年六十一校、一七八七個系組參與分發入學，提供三萬三三八一個招生名額，較去年減少三八八三個，今年報名分科測驗的人數比去年少，但分發名額減少更多，推估錄取率將比去年九十四％略低。

考分會主任黃信復表示，今年新增數乙，考試分發採計組合變化較大，共有一六一種採計組合，又今年最低登記標準落在「英文、數學甲、化學」，三科合計廿五級分即可參加登記，建議考生可先參酌近兩年系組最低錄取成績，並將一百個志願填滿。

得勝者文教升學輔導專家藍天予指出，今年含回流總名額變少，導致校系通過門檻提高，學生填寫志願時需採取更保守的策略，保底校系要夠，才不至於有意外發生。

今年數甲頂標為四十六級分，物理科頂標為五十二級分，均為近三學年最高，再加上名額變少，三類組校系的門檻可能略微提升。藍天予估計，今年自費醫牙門檻約二六八級分，公費醫門檻二六五級分。其中，台大醫學門檻會上升一級分到二八八級分，另今年學測觀察到牙醫系分數逼近醫學系的現象，猜測陽明醫學和台大牙醫門檻都是二八四級分。

除了五標的影響外，電資產業持續帶動二類組校系門檻提升，藍天予估計，採計數甲、英文、物理、化學四科的台大電機門檻會高一級分到二三○級分，清大電機甲則為二二六級分。整體來說，其他二類組校系分數約會提高兩級分左右，台大二類組門檻為五科二三二級分，頂大門檻為二一五級分，中字輩二類組門檻為二一○級分。

一類組方面，由於分科測驗加考數乙，難預估科系門檻，但藍天予強調，任何的改變都是機會，提醒一類組學生填上所有想念的校系。其中，因台大法律是第一志願，加權又與去年相同，估計財法組門檻二九八級分、司法組二九三級分、法學組二八八級分。另外，台大國企Ａ、政大金融Ｂ、政大資管Ｂ的採計項目與去年完全相同，估計三者門檻為二一四級分、二二六級分、二四○級分。

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