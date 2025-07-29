她苦惱大學該選牙醫系或醫學系？ 過來人給答案：這一行職業傷害多

114學年度分科測驗考試成績於今（29）日上午9時開放網路查詢，考生們查詢成績後也開始煩惱該怎麼選科系。有一名女考生看到自己的分數後，開始在牙醫系和醫學系當中苦惱如何抉擇，不少過來人以自身經驗力勸不要選擇牙醫。

這名考生在Dcard以「不知道要選醫還牙…」為題發文，她說今天查了分數得知自己是285分，但在選擇系所上卻很困擾，因為不知道該選牙醫系或醫學系。原PO說路上牙科診所很多，如果選牙醫系，怕未來市場飽和，反而賺不到錢，若選醫學系又怕會很累，因此猶豫不決，希望鄉民們可以給點意見。

貼文引起不少討論，有人建議選擇牙醫，「肯定是牙醫，也是可以在醫院工作」、「既然最終目的是要有生活品質的生活和不錯收入，為什麼不一開始就選相當於醫學小科的牙醫呢？」、「285滿高的，手作穩定精巧的可以選牙醫」。

不過多數人都認為醫學系比牙醫好，「妳如果熬過住院醫師階段，成為主治醫師後，並不會比牙醫師差，甚至如果以賺錢為導向，可能還遠勝牙醫系」、「醫學系雖然累，但畢業難度不高，尤其人生沒有討厭的數學，退休年限也長」、「醫學系一生推真的」、「牙醫要考慮職業病傷害很多」、「我爸牙醫，當初極力勸阻我讀牙，他說牙醫診所密度越來越高，已經開始削價競爭了，未來是紅海市場，ㄧ堆人搶著進怕是買在高點。再者，牙醫職涯也不長，職業傷害大，畢業還要花大把錢進修」。

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