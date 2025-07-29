快訊

陳忠慶、周台英29研究案含血液樣本 教部將赴台大、北市大清查

獨／遭游盈隆抓戰犯「該辭立委」 沈伯洋：要罵我就罵

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

聽新聞
0:00 / 0:00

她苦惱大學該選牙醫系或醫學系？ 過來人給答案：這一行職業傷害多

聯合新聞網／ 綜合報導
大考中心今天公告114學年分科測驗成績與相關統計。記者林伯東／攝影
大考中心今天公告114學年分科測驗成績與相關統計。記者林伯東／攝影

114學年度分科測驗考試成績於今（29）日上午9時開放網路查詢，考生們查詢成績後也開始煩惱該怎麼選科系。有一名女考生看到自己的分數後，開始在牙醫系和醫學系當中苦惱如何抉擇，不少過來人以自身經驗力勸不要選擇牙醫。

這名考生在Dcard以「不知道要選醫還牙…」為題發文，她說今天查了分數得知自己是285分，但在選擇系所上卻很困擾，因為不知道該選牙醫系或醫學系。原PO說路上牙科診所很多，如果選牙醫系，怕未來市場飽和，反而賺不到錢，若選醫學系又怕會很累，因此猶豫不決，希望鄉民們可以給點意見。

貼文引起不少討論，有人建議選擇牙醫，「肯定是牙醫，也是可以在醫院工作」、「既然最終目的是要有生活品質的生活和不錯收入，為什麼不一開始就選相當於醫學小科的牙醫呢？」、「285滿高的，手作穩定精巧的可以選牙醫」。

不過多數人都認為醫學系比牙醫好，「妳如果熬過住院醫師階段，成為主治醫師後，並不會比牙醫師差，甚至如果以賺錢為導向，可能還遠勝牙醫系」、「醫學系雖然累，但畢業難度不高，尤其人生沒有討厭的數學，退休年限也長」、「醫學系一生推真的」、「牙醫要考慮職業病傷害很多」、「我爸牙醫，當初極力勸阻我讀牙，他說牙醫診所密度越來越高，已經開始削價競爭了，未來是紅海市場，ㄧ堆人搶著進怕是買在高點。再者，牙醫職涯也不長，職業傷害大，畢業還要花大把錢進修」。

牙醫 醫學系 114分科測驗

延伸閱讀

分科測驗成績今日公布 五標、級分人數累計表這裡查

太鼓女師與牙醫不倫戀 判賠80萬 反控元配散布性影像獲賠20萬

女高中生科展作品違學倫遭撤獎 台大撤銷醫學系錄取資格了

植牙吞進2.2公分螺絲起子…牙醫師辯會隨糞便排出 判決出爐

相關新聞

她苦惱大學該選牙醫系或醫學系？ 過來人給答案：這一行職業傷害多

114學年度分科測驗考試成績於今（29）日上午9時開放網路查詢，考生們查詢成績後也開始煩惱該怎麼選科系。有一名女考生看到自己的分數後，開始在牙醫系和醫學系當中苦惱如何抉擇，不少過來人以自身經驗力勸不要選擇牙醫。

「選系不選校」v.s「選校不選系」那個後悔比率高？比率超懸殊

分科測驗成績單即將寄送，同時自8月1日開始選填志願，預計在8月13日放榜。對於準大學新鮮人來說，從小到大所謂「我的志願」...

逾四成上班族曾參考「我的志願」填大學志願 這兩個工作同列前五名

分科測驗成績單即將寄送，同時自8月1日開始選填志願，預計在8月13日放榜。對於準大學新鮮人來說，從小到大所謂「我的志願」...

分發入學補教估台大醫門檻5科288級分 首加考數乙一類組落點難估

大考中心今公告114學年分科測驗成績與相關統計，今年數學甲、物理科頂標提升，再加上校系含回流總名額減少，影響整體校系通過...

114分發入學提供3.3萬名額 這3科考25級分就能登記分發

大考中心今公告114學年分科測驗成績，屆時考生可併同學測成績，參與今年最後一個大型升學管道「分發入學」。考試入學分發委員...

近三成8年級生後悔選錯系 專家揭：關鍵是打破這思維

114學年度大學「分科測驗」成績於今（29）日公布，成績通知單同步寄發，各科五標成績也已對外揭曉。考生自即日起至8月1日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。