「選系不選校」v.s「選校不選系」那個後悔比率高？比率超懸殊

分科測驗成績單即將寄送，同時自8月1日開始選填志願，預計在8月13日放榜。對於準大學新鮮人來說，從小到大所謂「我的志願」，又有多少人能真正圓夢？到底是要「選系為主」，或者以「選校為主」？yes123求職網「選填志願回顧與職涯學非所用調查」發現， 「選系不選校」後悔比率為52.3%，但「選校不選系」後悔比率高達73%。調查更發現，當年「選系不選校」比「選校不選系」者，後來平均月薪高出31%。

yes123求職網調查顯示，有高達68.1%的上班族透露，回想當年在選填大學志願時，最主要考量為「選系不選校」；其餘31.9%才算是「選校不選系」。

至於為何選擇讀這個科系，最主要的原因，又依序為：「考試分數落在這個科系」(38.2%)、「個人興趣考量」(34.1%)，以及「完全由父母或長輩決定」(16.6%)、「未來就業市場考量」(11.1%)。

不論主因為何，對於當年選填這個科系，目前有41.1%的人覺得「不後悔」；代表覺得「後悔」的，合計占58.9%：包含33%屬於「畢業求職後才後悔」；25.9%屬於「求學期間就後悔了」。

進一步以選系或選校進行交叉分析，若「選系不選校」的，合計後悔比率為52.3%：其中29.5%屬於「畢業求職後才後悔」；22.8%屬於「求學期間就後悔了」。這也代表當年「選系」為主的，現階段「不後悔」比率為47.7%。

相較之下，如果「選校不選系」的，後悔比率更高達73%：其中40.7%屬於「畢業求職後才後悔」；32.3%屬於「求學期間就後悔了」。這也代表當年「選校」為主的，現階段「不後悔」比例僅為27%。

後來的薪資水準甚至出現差異，以交叉分析觀察，假如當時是「選系不選校」的，目前平均月薪為43,708元；「選校不選系」的，則為33,396元：前者是後者的1.31倍，等於薪資能多三成一。

觀察上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，在選填大學志願時，若當時以「選系為主」的上班族，可能事先就對要主修的東西，比較有興趣、也試著去了解，對往後的職場方向比較清楚，難怪進入社會後，不僅後悔選填志願的比例較低，更因為求學期間提前作好準備，使得日後平均薪資，有機會能高出一些。

除了主修科系外，上班族回想在念書時期，還有哪些事情覺得很後悔沒去做？在可複選狀況下，主要包括：「沒有加強外語能力」(67.7%)、「沒有培養第二專長」(60.3%)、「沒有培養一技之長」(50.3%)，以及「沒有考證照」(46.7%)、「沒有念輔系或雙主修」(38.9%)。

其餘後悔的事情，又還有：「沒有參加交換學生計畫」(37.7%)、「沒有考研究所」(23.6%)、「沒有實習或擔任志(義)工」(22.6%)，以及「沒有打過工」(21.5%)、「沒有參加社團」(20.4%)。

只是有很多人希望學涯能「再來一次」，有高達六成六(66.2%)的上班族表示，如果重新選擇，「不會」選擇相同的科系：代表他(她)們想要「重填」大學志願。

對畢業後找到工作這件事情，有74.1%的人覺得，在校讀的「科系」幫助比較大；不過也有25.9%則認為，所讀的「學校」幫助會比較大。

同時對過去「學校所學」，有六成九(69.4%)的人認為，對目前職場是「有幫助」；但是認為「沒幫助」的，仍然占30.6%。

除了念書外，求學時期的哪些經驗，對目前職場幫助最大呢？調查顯示，在可複選狀況下，上班族大多數覺得：像是「打工經驗」(65.2%)、「實習經驗」(44.3%)，還有「社團經驗」(32.4%)，以上這三項最有助益。

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