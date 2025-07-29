逾四成上班族曾參考「我的志願」填大學志願 這兩個工作同列前五名
分科測驗成績單即將寄送，同時自8月1日開始選填志願，預計在8月13日放榜。對於準大學新鮮人來說，從小到大所謂「我的志願」，又有多少人能真正圓夢？yes123求職網「選填志願回顧與職涯學非所用調查」發現，當年選填大學志願時，有四成四男性上班族、四成七女性上班族表示曾參考過求學時期「我的志願」。至於後來圓夢比率，男性只有3.3%，女性則有8.1%。
早在上大學之前，幾乎每個人都曾經寫過這個作文題目：「我的志願」。同時在自己心中，也常常立志要擔任某某職務，或者想進入某某行業。由小時候開始到青少年時代，到底有過多少職場夢想呢？
yes123求職網調查發現，回想一下從小學至高中，有哪些職業曾名列「我的志願」名單，在可複選狀況下，對「男性上班族」來說，「我的志願」前五名為：「科學家」(34.2%)、「醫師」(33%)、「老師」(31.7%)，以及「工程師」(30.5%)、「職業運動員」(26.1%)。
至於六到十名方面，又分別是：「律師」(23.3%)、「警察」(22.4%)、「廚師」(19%)，以及「演員」(17.7%)、「大空人」(16.5%)。
若以較寬鬆的標準來看，就行業與職務相關性，對於上述求學時期「我的志願」，就「男性」上班族而言：有高達63.1%表示，「我的志願算完全沒有達成」；還有33.6%指出，「我的志願算部分達成」；僅3.3%透露，「我的志願算完全達成」。
實際上當年在選填大學志願時，有44%男性上班族透露，「曾參考過」求學時期「我的志願」。
同樣回顧一下從小學至高中，有哪些職業曾名列「我的志願」名單，在可複選狀況下，對「女性上班族」來說，「我的志願」前五名是：「老師」(43%)、「空服員」(37.9%)、「音樂家」(36.7%)，以及「作家」(35.5%)、「醫師」(26.8%)。
六到十名方面，則分別為：「服裝設計師」(25.6%)、「歌星」(24.4%)、「護理師」(23.2%)，以及「畫家」(22%)、「演員」(19.3%)。
以較寬鬆的標準來看，就行業與職務相關性，對於前述求學時期「我的志願」，就「女性」上班族而言：有高達57.2%表示，「我的志願算完全沒有達成」；還有34.7%指出，「我的志願算部分達成」；僅8.1%透露，「我的志願算完全達成」。
當年在選填大學志願時，有47.2%女性上班族透露，「曾參考過」求學時期「我的志願」。
觀察前述排行榜更發現，其中「醫師」和「老師」，同時進入男女上班族當年「我的志願」前五名。對此yes123求職網發言人楊宗斌解讀，畢竟屬於兒時、年少時的志願，除了受父母長輩平時「口頭教誨」的影響外，可能也因此考量到「穩定」或「高薪」兩大因素；加上本身對該項職業，產生的信任感、社會地位印象，自然讓「雙師」成為許多人從小到大的職場夢想。
▪114分科測驗成績今日公布 五標、級分人數累計表這裡查
▪分發入學補教估台大醫門檻5科288級分 首加考數乙一類組落點難估
▪114分科測驗成績公告 數甲、物理頂標近3年最高
▪台師大最終校級教評會過關 周台英解聘、且4年不得聘任為師
▪大考中心認命題「不夠周延」分科測驗歷史科第14題全面送分
▪分科測驗違規審議 考生答案正確「畫笑臉、寫辛苦了」違規慘遭扣分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言