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逾四成上班族曾參考「我的志願」填大學志願 這兩個工作同列前五名

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
老師工作雖然辛苦，但曾是很多上班族年少我的志願排名前幾名工作。示意圖。圖／本報資料照片
老師工作雖然辛苦，但曾是很多上班族年少我的志願排名前幾名工作。示意圖。圖／本報資料照片

分科測驗成績單即將寄送，同時自8月1日開始選填志願，預計在8月13日放榜。對於準大學新鮮人來說，從小到大所謂「我的志願」，又有多少人能真正圓夢？yes123求職網「選填志願回顧與職涯學非所用調查」發現，當年選填大學志願時，有四成四男性上班族、四成七女性上班族表示曾參考過求學時期「我的志願」。至於後來圓夢比率，男性只有3.3%，女性則有8.1%。

早在上大學之前，幾乎每個人都曾經寫過這個作文題目：「我的志願」。同時在自己心中，也常常立志要擔任某某職務，或者想進入某某行業。由小時候開始到青少年時代，到底有過多少職場夢想呢？

yes123求職網調查發現，回想一下從小學至高中，有哪些職業曾名列「我的志願」名單，在可複選狀況下，對「男性上班族」來說，「我的志願」前五名為：「科學家」(34.2%)、「醫師」(33%)、「老師」(31.7%)，以及「工程師」(30.5%)、「職業運動員」(26.1%)。

至於六到十名方面，又分別是：「律師」(23.3%)、「警察」(22.4%)、「廚師」(19%)，以及「演員」(17.7%)、「大空人」(16.5%)。

若以較寬鬆的標準來看，就行業與職務相關性，對於上述求學時期「我的志願」，就「男性」上班族而言：有高達63.1%表示，「我的志願算完全沒有達成」；還有33.6%指出，「我的志願算部分達成」；僅3.3%透露，「我的志願算完全達成」。

實際上當年在選填大學志願時，有44%男性上班族透露，「曾參考過」求學時期「我的志願」。

同樣回顧一下從小學至高中，有哪些職業曾名列「我的志願」名單，在可複選狀況下，對「女性上班族」來說，「我的志願」前五名是：「老師」(43%)、「空服員」(37.9%)、「音樂家」(36.7%)，以及「作家」(35.5%)、「醫師」(26.8%)。

六到十名方面，則分別為：「服裝設計師」(25.6%)、「歌星」(24.4%)、「護理師」(23.2%)，以及「畫家」(22%)、「演員」(19.3%)。

以較寬鬆的標準來看，就行業與職務相關性，對於前述求學時期「我的志願」，就「女性」上班族而言：有高達57.2%表示，「我的志願算完全沒有達成」；還有34.7%指出，「我的志願算部分達成」；僅8.1%透露，「我的志願算完全達成」。

當年在選填大學志願時，有47.2%女性上班族透露，「曾參考過」求學時期「我的志願」。

觀察前述排行榜更發現，其中「醫師」和「老師」，同時進入男女上班族當年「我的志願」前五名。對此yes123求職網發言人楊宗斌解讀，畢竟屬於兒時、年少時的志願，除了受父母長輩平時「口頭教誨」的影響外，可能也因此考量到「穩定」或「高薪」兩大因素；加上本身對該項職業，產生的信任感、社會地位印象，自然讓「雙師」成為許多人從小到大的職場夢想。

職業 上班族

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