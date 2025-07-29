分發入學補教估台大醫門檻5科288級分 首加考數乙一類組落點難估

大考中心今公告114學年分科測驗成績與相關統計，今年數學甲、物理科頂標提升，再加上校系含回流總名額減少，影響整體校系通過門檻。升學輔導專家藍天予估計台大醫學門檻會略為上升，約5科288級分，自費醫牙門檻約268級分；電資科系門檻亦持續上升，台大電機門檻約4科230級分。一類組的部分，由於今年加考數乙，多數校系難預估落點。

得勝者文教今日分析114學年分科測驗落點，藍天予指出，今年含回流總名額變少，導致校系通過門檻提高，學生填寫志願時需採取更保守的策略，保底校系要夠保底，才不至於有意外發生。

今年數甲頂標為46級分，物理科頂標為52級分，均為近三學年最高，再加上名額變少，三類組校系的門檻可能略微提升。藍天予估計，今年自費醫牙門檻約268級分，公費醫門檻265級分。其中，台大醫學門檻會上升1級分到288級分；陽明醫學和台大牙醫因今年學測觀察到牙醫系分數逼近醫學系的現象，猜測兩者門檻都是284級分。

此外，今年回流名額大幅減少，如陽明牙醫回流名額較去年少11個、北醫醫學更是一口氣減少30個，因此藍天予認為，兩個科系與成大醫學門檻將會拉近，成大醫學預估門檻280級分、陽明牙醫280級分、北醫醫學279級分。

除了五標的影響外，電資產業持續帶動二類組校系門檻提升，藍天予估計，採計數甲、英文、物理、化學4科的台大電機門檻會高1級分到230級分，清大電機甲則為226級分。整體來說，其他二類組校系分數約會提高2級分左右，他提到中興電機甲過去分數低於台大生機電，去年開始超車，今年分數差異可能會更大，前者門檻約255級分，後者為249級分。整體來說，藍天予估計台大二類組門檻為5科232級分，頂大門檻為215級分，中字輩二類組門檻為210級分。

一類組方面，由於分科測驗加考數乙，難預估科系門檻。藍天予表示，因台大法律是第一志願，加權又與去年相同，估計財法組門檻298級分、司法組293級分、法學組288級分。另外，台大國企A、政大金融B、政大資管B的採計項目與去年完全相同，藍天予估計三者門檻為214級分、226級分、240級分。

藍天予指出，今年多數改採數乙的校系都無法預估落點，但他強調，任何的改變都是機會，提醒一類組學生填上所有想念的校系，可能會有意外的驚喜。

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