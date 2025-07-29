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114分發入學提供3.3萬名額 這3科考25級分就能登記分發

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分科測驗今天公告成績，考生屆時可併同學測成績，參與分發入學。記者林伯東／攝影
分科測驗今天公告成績，考生屆時可併同學測成績，參與分發入學。記者林伯東／攝影

大考中心今公告114學年分科測驗成績，屆時考生可併同學測成績，參與今年最後一個大型升學管道「分發入學」。考試入學分發委員會也公布，今年分發入學名額3萬3381個，又分科測驗報名人數為3萬9190人，估錄取率會比去年94.62%略低；今年最低登記標準為「英文、數學甲、化學」組合，3科達25級分就能參加登記。

考分會上午11時起已於網站公布今年分發入學招生名額、採計組合成績人數累計表及最低登記標準，方便考生登記志願時參考。

考分會也統計，今年有61校1787個系組參與分發入學招生，提供3萬3381個招生名額，較去年減少3883個，減幅10.4%，其中各招生管道回流名額計1萬2747名，較去年減少2679人，降低17.4%。考分會評估，今年報名分科測驗的人數比去年少，但分發名額減少更多，推估錄取率會比去年94.62%略低。

考分會主任黃信復表示，今年因新增數乙，考試分發採計組合變化較大，共有161種採計組合，又今年最低登記標準落在「英文、數學甲、化學」，3科合計25級分，達到標準的考生方可參加登記，也建議考生可至網站下載專區參酌近兩年系組最低錄取成績，並將100個志願填滿。

黃信復也指出，考生即日起就可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月1日下午3時30分，之後僅能使用ATM繳費至8月4日中午12時止，登記費一般生220元、中低收入戶88元、低收入戶免繳費。也特別提醒考生，8月1日下午3時30分後，請勿至郵局或其他銀行臨櫃繳費，否則會因逾期交易導致繳費失敗而無法登記。

黃信復指出，登記時間從8月1日上午9時起至8月4日下午4時30分止，逾期無法受理，考生即日起可至考分會網站「繳費及登記進度查詢系統」下載繳費單，並查詢繳費及登記進度，若登記期間有任何疑問，可電洽考分會。8月13日放榜。

黃信復也特別提醒，考生不要拖至最後一日才壓線登記，若有差錯將難以補救，又登記志願時建議使用桌機電腦，不建議使用手機、平板操作，恐因介面差異導致操作有誤。

網站 名額 分科測驗

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