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近三成8年級生後悔選錯系 專家揭：關鍵是打破這思維

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
分科測驗落幕，大考中心於今日公告成績與相關統計。圖／本報資料照片
分科測驗落幕，大考中心於今日公告成績與相關統計。圖／本報資料照片

114學年度大學「分科測驗」成績於今（29）日公布，成績通知單同步寄發，各科五標成績也已對外揭曉。考生自即日起至8月1日止，可申請複查成績。然而隨著分科成績出爐，考生接下來將面臨選填志願的關鍵時刻，如何精準選填，成為致勝關鍵。

根據1111人力銀行的調查數據顯示，多達三分之二的八年級上班族有「學非所用」狀態，近三分之一表示，如果重讀大學想要重新選系，說明了當今職場生存技能與在校所學知識並非絕對正相關。

1111人力銀行學生職涯顧問陳坤平提醒，同學不應再以傳統「一個系念到底」的思維看待升學選擇，反而應更靈活運用學校資源，從課程設計、學程規劃、學習機會等面向深入評估，找到最適合自己的學習路徑。多一分理解，或許就多一個進入理想學校的機會。

今年分科入學競爭激烈，建議考生在選填志願時應掌握兩大原則：「選項變多、視野打開」。陳坤平提醒，務必多填志願，建議可填滿50至60個志願，爭取更多入學機會；此外，也要密切關注各校缺額，不可單憑分數高低評估志願順位。

陳坤平進一步表示，選校時應深入了解各校學制特色。像是部分大學提供「雙主修與輔系」制度，讓學生能在校期間修習兩個科系，畢業時可取得雙學位；另有「不分系入學」制度，學生可在大一探索學習興趣，待大二再依志向分流；部分學校甚至設有「A進B出」制度，學生雖從A系入學，只要修滿B系規定學分，即可由B系畢業，無需轉系。此外，跨校選修資源也不可忽視，同一大學聯盟內的學生，可以跨校修課、彈性學習，提升學習的多元性。

為協助學生精準掌握升學方向，1111人力銀行設立「落點分析」專區（https://exam-match.1111.com.tw/），考生只需輸入各科分數，即可獲得志願推薦。此外，也可進一步使用「學涯暨職涯興趣測驗」（https://www.hollandexam.com/），透過11分鐘的簡易測驗，快速掌握個人興趣、價值觀與特質，有助於探索最適合的就讀科系與發展方向。

1111人力銀行總經理張篆楷認為，大學是進入職場前的重要關卡，若能及早規劃，不僅有助於培養實務能力，也能為職涯發展打下良好基礎。

人力 分科測驗 職涯發展

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