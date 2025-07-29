分科測驗選考4科最多 2683人仍「考好考滿」8科全報
大考中心今天公告114學年分科測驗成績與相關統計。大考中心表示，今年同時選考4科者最多，又以選擇「數甲、化學、物理、生物」組合的學生占比19.9%最高，其次則為「數乙、歷史、地理、公民」組合占17.6％，又今年首度增加數乙考科，仍有2683名考生選擇八科全考。
大考中心副主任黃璀娟指出，114學年度計1萬6435名學生選擇報考四科，占比41.9%，無論是人數和占比均較於前兩學年度大幅增加。其次為選考三科者有1萬1386人、占比29%，但相較於前兩學年度動輒超過四成、五成則大幅減少。考生選考科目數在今年度的改變，推測原因應與加考數乙有關。
黃璀娟也指出，今年選考四科的考生中，以選考 「數甲、化學、物理、生物」組合最多，占全體考生19.9%，但較前兩學年度減少 ；選考 「數乙、歷史、地理、公民」組合次多，占全體考生17.6%次之。
黃璀娟也說，又報考「數甲、歷史、地理、公民」以及「歷史、地理、公民」兩種組合的人數和百分比都比去年和前年少，推測應是部分考生改報考了「數乙、歷史、地理、公民」 及 「數甲、數乙、歷史、地理、公民」的組合。
又114學年同時選考三科者次多，黃璀娟說，仍以選考「數甲、化學、物理」的組合最多，占全體考生14.8%，但同樣也較前兩學年減少。
大考中心主任張新仁說，歷來都有約2000多名考生選擇一次報考所有考科，今年首度增加數乙，有2683人選考八科，但對比113、112學年僅有七科考科時，也各別有2550人和2602人選擇一次報考七科，是歷年來都有的趨勢，至於考生一次選考全科的目的為何，大考中心尚無進一步分析。
但張新仁也指出，選擇報考四科的學生仍是主流，又增加數乙後，考生理組、文組報考科目選擇也更為明晰，兩者最多人報考的組合分別為「數甲、化學、物理、生物」與「數乙、歷史、地理、公民」。
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