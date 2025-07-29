114分科測驗成績公告 數甲、物理頂標近3年最高

大考中心今舉行114學年分科測驗成績相關統計資料說明會，說明分科測驗各科成績人數百分比累計表，及各科的頂標、前標、均標、後標、底標等5項成績標準。今年最多人考的數甲頂標為46級分，為近三學年最高；物理科頂標為52級分，同樣是近三年最高。

大考中心統計指出，數甲、化學、物理與生物考科中，數甲五標較低，分別為 46、39、27、16、11 級分，頂標與底標間隔35個級分，前標與後標間隔23個級分；化學五標次低，頂標與底標間隔35個級分，前標與後標間隔23級分。物理與生物頂標接近，但底標分別為15與21級分，故頂標與底標間隔分別為37與32個級分，物理整體鑑別度較生物佳。

大考中心也表示，數乙、歷史、地理及公民與社會考科中，歷史及公民與社會的五標相對接近，頂標皆為50級分，底標分別為27及24級分，兩考科的頂標與底標間隔分別為23與26個級分，公民與社會考科的整體鑑別度較歷史考科略佳。地理的頂標、前標、均標在四科當中較高，頂標與底標間隔27個級分，和公民與社會的26個級分接近。

另外，今年首度新增數乙考科，五標分別為 52、44、30、18、12 級分，頂標與底標間隔為40級分，鑑別度良好。

外界關心近三年各科五標比較，大考中心副主任黃璀娟指出，數甲114學年度頂標與前標均較前兩學年度高，後標與底標分別較113學年度下降2級分與1級分；數乙今年才新增，五標均高於近三年的數甲。

再者，黃璀娟也說，今年化學頂標較113學年度微降1級分，其餘四標與113學年度相同。物理五標則是接近112學年度，除頂標增加2級分，均標減少1級分外，前標、後標、底標皆相同。生物科非常穩定，頂標三年來都為53級分。

另外，黃璀娟也談到，歷史頂標、前標較前兩學年度減少2級分，其餘三標則接近前兩學年度；地理今年頂標與112同，較113學年則略增 2級分，前標則與113學年度相同；公民與社會今年度五標均低於前兩學年度，相較113學年度頂標、前標與均標降低2級分，後標與底標則降低 1級分。 分科測驗考科五標。圖／翻攝自大考中心

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