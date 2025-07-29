分科測驗成績今日公布 五標、級分人數累計表這裡查
今年分科測驗約3萬9000多人報考，考試成績將於今日上午9時開放查詢，並於大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）公布原得總分與級分對照表，以及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準。而在分科測驗相關統計資料說明會結束後，大考中心亦將公布各科級分人數百分比累計表、到考分科測驗任一考科的所有考生，在學測各考科60級分制下的級分人數百分比累計表。
114學年度分科測驗考試成績將於7月29日（二）上午9時開放網路查詢。大考中心指出，考生報名資料「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，將以「0911-511-467」手機號碼發送簡訊，通知考生成績。如所填行動電話號碼已設定拒收企業簡訊，將無法收到簡訊通知。
為方便考生快速查詢成績，大考中心首頁於今日上午8時30分至下午1時更換為「簡易版」。上午9時起，考生即可至大考中心網站分科測驗的「試務專區」，點擊「成績查詢」查看成績，查詢服務開放至114年8月31日止。7月29日會寄發成績通知單給考生，個別報名與集體報名者均郵寄至通訊地址。
考生如欲申請成績複查，請於7月29日上午9時起至8月1日下午5時止，至大考中心網站分科測驗的「試務專區」，點選「考生專區」進行註冊或登入，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料。考生複查成績限用網路申請，並請於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。成績複查結果通知書將於8月8日寄發，並於當日上午9時起提供網路查詢。
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