分科測驗成績明公布 上午9時大考中心網站查成績

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今年分科測驗約3萬9000多人報考，考科測驗包含物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、數學乙、公民與社會。本報資料照片
今年分科測驗約3萬9000多人報考，考科測驗包含物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、數學乙、公民與社會。本報資料照片

114年分科測驗於7月12日落幕，考試成績將在明日公布。考生於公布當日上午9時起可至大考中心網站查詢成績，若報名資料有填行動電話號碼，亦會收到簡訊通知。

今年分科測驗約3萬9000多人報考，考科測驗包含物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、數學乙、公民與社會。大考中心表示，分科測驗各科級分人數百分比累計表及五項成績標準，將於7月29日在大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）。另外，也會同步提供到考分科測驗任一考科的所有考生，在學測各考科以60級分制表示的各科級分人數百分比累計表。

大考中心說明，考生報名資料填有行動電話號碼者，將於成績公布當日發送簡訊通知考生成績。如考生所填行動電話已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知。考試成績公布當日上午9時起，即可至大考中心網站各項考試試務專區查詢成績，查詢服務開放至114年8月31日。

大學考試入學分發委員會預計7月29日公布114學年大學分發入學管道招生總名額（含各管道回流）、組合成績人數累計表、最低登記標準表，8月1日至8月4日開放考生登記志願，8月13日公布大學分發入學管道錄取結果。

網站 分科測驗

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