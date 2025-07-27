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分科測驗7月29日寄成績單 同步公布各科5標

中央社／ 台北27日電

114學年度分科測驗將於7月29日公布成績並寄發成績通知單，當天也會公布各科5標，分科測驗成績可用於報名大學分發入學招生管道。

114學年度分科測驗於7月11日、12日舉行，約3.9萬人報考；分科測驗包含物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、數學乙、公民與社會8考科。

大學入學考試中心將於7月29日公布分科測驗成績並寄發成績通知單，分科測驗為60級分制，成績通知單將包含考生分科測驗各科成績與學測使用於分發入學管道採計的成績（學測為15級分制，使用於分發入學管道時將轉換為60級分制），考生報考的學測考科成績會以60級分制呈現。

大考中心也會於7月29日公布分科測驗各科成績人數百分比累計表，及各科的頂標（成績位於第88百分位數的考生級分）、前標（成績位於第75百分位數的考生級分）、均標（成績位於第50百分位數的考生級分）、後標（成績位於第25百分位數的考生級分）、底標（成績位於第12百分位數的考生級分）5項成績標準。

大學考試入學分發委員會預計7月29日公布114學年大學分發入學管道招生總名額（含各管道回流）、組合成績人數累計表、最低登記標準表，8月1日至8月4日開放考生登記志願，8月13日公布大學分發入學管道錄取結果。

學測 分科測驗

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