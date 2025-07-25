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分科測驗 歷史科爭議題送分

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

分科測驗日前剛落幕，其中歷史科出現爭議題，大考中心表示，第十四題討論四個選項的群體中，何者間的不平等，「不曾」受伊斯蘭社會或宗教運動質疑，由於該題使用「不曾」一詞，導致多個選項皆可以成為答案，經討論後，認為該題用詞不夠周延，決定送分。

大考中心主任張新仁表示，今年閱卷組回報九十一件作答違規，均為於作答區書寫與答案無關的文字或符號，有學生在答題卷上寫「辛苦了」並加上笑臉符號，隨後又在下方的作答欄內畫上一筆；也有答案正確，但又畫了無關緊要的笑臉符號，依規定只要書寫跟作答內容無關的符號、文字均屬違規，上述案例均扣減該科一級分。

此外，根據大考中心統計，今年考生違規最多的樣態仍是應試時未攜帶應試有效證件，共計四十九件、占總體違規件數百分之卅九。

另也有幾起特殊違規，包括有巡場人員發現學生應考時持手機且螢幕發亮，儘管考生自述只是在看時間，且試務人員檢查後手機內無考試相關影像或文字。但大考中心委員決議，考生有使用手機的事實，已非攜帶不可入座物品，決議該科不予計分。

還有一名學生則於化學科時攜帶寫有化學式的便條紙入座，為酸性化合物的比大小比較，屬考試範圍內的學科知識。張新仁表示，雖未查獲考生使用，但確實已攜帶入場，「不一定要使用，是有意圖就算。」建議依照考試規定辦理。該案經委員一致認同，該節考科不予計分。

試卷 歷史科 大考中心 114分科測驗

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