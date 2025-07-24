分科測驗違規審議 考生答案正確「畫笑臉、寫辛苦了」違規慘遭扣分

114分科測驗七月中旬落幕，大考中心今天針對考試違規樣態舉行試務作業執行概況說明會，經統計今年閱卷組共回報91件作答違規，均為於作答區書寫與答案無關的文字或符號，有考生於答題區畫了一筆線條；也有考生答案正確，卻隨筆加上一「笑臉符號」，兩者均一規定扣一級分。

大考中心主任張新仁表示，今年有學生在答題卷上寫「辛苦了！」並加上笑臉符號，隨後又在下方的作答欄內畫上一筆線條，「謝謝考生體諒我們很辛苦。」但只要書寫和作答無關的文字，甚至只畫一條線都違規。

此外，張新仁也指出，也有案例答案正確，但又畫了一無關緊要的笑臉符號，只要是書寫跟作答內容無關的符號、文字，依規定均屬違規，上述案例均扣減該科一級分。

又根據大考中心統計，今年考區提報考生違反試場規定，最多的樣態仍是應試時未攜帶應試有效證件，且未於時間內送達，總計有49件、占總體違規件數39.52%；其次為考試鈴聲響後考生攜帶手機，且未完全關機，計20件、占16.13%；考試鈴響畢後未停止作答也有15件、占12.10%。

大考中心今天也提案，數甲考科有巡場人員發現學生應考時持手機且螢幕發亮，巡場人員隨即告知監試人員沒收手機。待考試結束後，考生自述只是在看時間，也讓試務人員檢查照片、通訊軟體等內容，確認無考試相關影像或文字。

大考中心說明過往案例，114學測也有考生於應考時使用手機，當時依照違規處理辦法第8條第3項第3款，該節不予計分；113學測也有學生應考時用手機看影片，決議同上，都是該科不予計分。張新仁也指出，該生有明確使用手機的事實，已非攜帶不可入座物品入座。

經大考中心委員討論後，建議該案比照過去學測案例，依照第8條第3項第3款，該生該節考科不予計分。

另外，張新仁也指出，今年也有數起考生攜帶計算紙等入座，依規定扣減該科3級分。而一名學生則於化學考科時攜帶一黃色便條紙，上頭疑似為化學式，若確定為化學式，則會視為妨礙考試公平舞弊加重扣分，「程度不會僅等同於攜帶紙張入座。」

大考中心副主任黃璀娟則表示，該案經化學科委員確認後，便條紙上為酸性化合物的比大小比較，屬於考試範圍內的學科知識，但考生將便條置於抽屜內，不確定當下是否使用。

張新仁則指出，雖然未查獲考生使用，但確實已經攜帶入場，建議依照考試規定第4條第1項規定，「不一定要使用，而是有意圖就算。」該案後經委員一致認同，比照上述規定，該節考科不予計分。 有考生於答題區畫了一筆線條，依照規定也會扣一級分。記者許維寧／攝影

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