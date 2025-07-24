快訊

「墜入選礦廠浮選槽」陸東北大學6學生 在內蒙礦場參觀意外身故

大考中心認命題「不夠周延」 分科測驗歷史科第14題全面送分

GD「我會再回來」確定11月登台北大巨蛋！日期曝光主辦開口了

分科測驗違規審議 考生答案正確「畫笑臉、寫辛苦了」違規慘遭扣分

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心指出，該名考生答案正確，但卻加了一無關緊要的笑臉符號，依規定需扣分。記者許維寧／攝影
大考中心指出，該名考生答案正確，但卻加了一無關緊要的笑臉符號，依規定需扣分。記者許維寧／攝影

114分科測驗七月中旬落幕，大考中心今天針對考試違規樣態舉行試務作業執行概況說明會，經統計今年閱卷組共回報91件作答違規，均為於作答區書寫與答案無關的文字或符號，有考生於答題區畫了一筆線條；也有考生答案正確，卻隨筆加上一「笑臉符號」，兩者均一規定扣一級分。

大考中心主任張新仁表示，今年有學生在答題卷上寫「辛苦了！」並加上笑臉符號，隨後又在下方的作答欄內畫上一筆線條，「謝謝考生體諒我們很辛苦。」但只要書寫和作答無關的文字，甚至只畫一條線都違規。

此外，張新仁也指出，也有案例答案正確，但又畫了一無關緊要的笑臉符號，只要是書寫跟作答內容無關的符號、文字，依規定均屬違規，上述案例均扣減該科一級分。

又根據大考中心統計，今年考區提報考生違反試場規定，最多的樣態仍是應試時未攜帶應試有效證件，且未於時間內送達，總計有49件、占總體違規件數39.52%；其次為考試鈴聲響後考生攜帶手機，且未完全關機，計20件、占16.13%；考試鈴響畢後未停止作答也有15件、占12.10%。

大考中心今天也提案，數甲考科有巡場人員發現學生應考時持手機且螢幕發亮，巡場人員隨即告知監試人員沒收手機。待考試結束後，考生自述只是在看時間，也讓試務人員檢查照片、通訊軟體等內容，確認無考試相關影像或文字。

大考中心說明過往案例，114學測也有考生於應考時使用手機，當時依照違規處理辦法第8條第3項第3款，該節不予計分；113學測也有學生應考時用手機看影片，決議同上，都是該科不予計分。張新仁也指出，該生有明確使用手機的事實，已非攜帶不可入座物品入座。

經大考中心委員討論後，建議該案比照過去學測案例，依照第8條第3項第3款，該生該節考科不予計分。

另外，張新仁也指出，今年也有數起考生攜帶計算紙等入座，依規定扣減該科3級分。而一名學生則於化學考科時攜帶一黃色便條紙，上頭疑似為化學式，若確定為化學式，則會視為妨礙考試公平舞弊加重扣分，「程度不會僅等同於攜帶紙張入座。」

大考中心副主任黃璀娟則表示，該案經化學科委員確認後，便條紙上為酸性化合物的比大小比較，屬於考試範圍內的學科知識，但考生將便條置於抽屜內，不確定當下是否使用。

張新仁則指出，雖然未查獲考生使用，但確實已經攜帶入場，建議依照考試規定第4條第1項規定，「不一定要使用，而是有意圖就算。」該案後經委員一致認同，比照上述規定，該節考科不予計分。

有考生於答題區畫了一筆線條，依照規定也會扣一級分。記者許維寧／攝影
有考生於答題區畫了一筆線條，依照規定也會扣一級分。記者許維寧／攝影

114學測 114分科測驗

延伸閱讀

大考中心認命題「不夠周延」分科測驗歷史科第14題全面送分

報錯考科有原因？建臺高中董事會7:7 董事長懸缺10個月

集體報錯考科...校方道歉 建臺高中擬「3大措施」補救

114分科測驗／次日37件違規「這原因最多」 7月29日將寄發成績單

相關新聞

分科測驗違規審議 考生答案正確「畫笑臉、寫辛苦了」違規慘遭扣分

114分科測驗七月中旬落幕，大考中心今天針對考試違規樣態舉行試務作業執行概況說明會，經統計今年閱卷組共回報91件作答違規...

大考中心認命題「不夠周延」分科測驗歷史科第14題全面送分

114分科測驗已於七月中旬落幕，大考中心今天針對考試違規樣態舉行試務作業執行概況說明會。針對今年分科測驗歷史科第14題，...

早有準備？科展涉抄襲遭台大醫撤銷資格 女學霸下一步動向曝光

台中一名女高中生今年繁星錄取台大醫學系，卻被爆科展抄襲，科教館日前撤銷該作品參展資格及所獲獎項，台大接獲檢舉後重新審議，...

中一中女學霸遭撤台大醫學系資格 名醫曝「1關鍵」：她沒必要抄襲

台中一中一名女學生原透過繁星推薦錄取國立台灣大學醫學系，因高三科展作品遭檢舉涉嫌抄襲，主辦單位決定取消獎項並追回獎金。之後，台大醫學系表示，基於錄取公平性考量，決議撤銷該生入學資格。對此，精神科醫師沈政男發文表示，該生因外部提供資料觸及爭議，但以其資質與能力，根本沒有抄襲的必要，質疑台大的撤銷裁定不符比例原則，勉勵該生「鑽石一定會發光」。

台中學霸科展抄襲 台大醫學系撤銷錄取

台中一名女學霸今年繁星錄取台大醫學系，卻被爆科展抄襲，科教館日前撤銷該作品參展資格及所獲獎項，台大接獲檢舉後重新審議，昨...

在學重考怎麼達到「最高效率」？網列4大建議：要找這種家教老師

考試不能只是死記硬背，用對方法會更有效率。一名學生發文詢問，準備重考期間該如何和家教老師配合，達到最有效率的上課方式？網友列出4點分析，主要還是建議地毯式複習。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。