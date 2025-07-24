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大考中心認命題「不夠周延」 分科測驗歷史科第14題全面送分

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大考中心認命題「不夠周延」分科測驗歷史科第14題全面送分

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114分科測驗已於七月中旬落幕，大考中心今天針對考試違規樣態舉行試務作業執行概況說明會。記者曾原信／攝影
114分科測驗已於七月中旬落幕，大考中心今天針對考試違規樣態舉行試務作業執行概況說明會。記者曾原信／攝影

114分科測驗已於七月中旬落幕，大考中心今天針對考試違規樣態舉行試務作業執行概況說明會。針對今年分科測驗歷史科第14題，大考中心主任張新仁表示，因提問使用「不曾」一詞，大考中心認為不夠周延，本題所有考生均送分，公布的解答上則標示為「無答案」。

大考中心統計今年受理與回覆試題或參考答案反映意見，在簡章規定受理截止目114年7月16日內，共收到49件、包括36題的來函，分別是歷史3件（2題）、地理1件（1題）、公民與社會14件（11題）、物理12件（8題）、化學10件（8題）、生物9件（6題），已經依簡章規定，於7月23日，在大考中心網站公告反映意見回覆內容。

其中今年歷史第14題引述一名西方學者觀點，指伊斯蘭教自創始之初即承認某些社會不平等，並在聖典中認可。又近代伊斯蘭世界湧現社會和宗教運動，試圖推翻存在身分高貴與低賤、富有與貧窮、阿拉伯與非阿拉伯間的藩籬，認為其違背伊斯蘭教四海之內皆兄弟的精神。

題目詢問考生，但仍有部分群體之間的不平等，不曾受到上述運動的質疑，四個選項分別為「白人與黑人」、「男人與女人」、「軍人與平民」、「農人與商人」。

大考中心審議後認為，命題中心皆努力避免去脈絡化和加深刻板印象的敘述，但由於一道試題從鋪陳說明到形成設問僅有數行文字，然而面對涉及宗教教義、性別、意識型態等內涵相對複雜而深刻的議題，短短一、二百字，有時不易兼容並蓄、並陳各方論述，容或出現思慮不夠周全的疑慮。

大考中心指出，感謝來函指正的專家學者，大考中心在諮詢更多專家學者意見與討論後，考量本題提問使用「不曾」一詞不夠周延，決定所有到考生均給分。

運動 伊斯蘭 114分科測驗

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