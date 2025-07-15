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早有準備？科展涉抄襲遭台大醫撤銷資格 女學霸下一步動向曝光
台中一名女高中生今年繁星錄取台大醫學系，卻被爆科展抄襲，科教館日前撤銷該作品參展資格及所獲獎項，台大接獲檢舉後重新審議，昨決議撤銷該生錄取資格。據傳該生已報考並參加分科測驗，後續將依成績選填志願，對此，該生高中校方不回應。
台大昨撤銷女高中生錄取資格，消息被轉發到Dcard，有網友指出「早聽說她有報分科」、「人家早報分科，都考完出國玩了」、「她有實力的話，分科也會上」。
據了解，該名女高中生早已提前報考分科測驗，目前就等成績出爐，再依分數選填志願，但該生高中校方未證實回應。校方表示，對於事件發展表示遺憾，如果學生有任何需求，校方會盡力配合。
台大指出，該生經科學教育館確認相關科展作品違反研究倫理後，立即啟動重新審查機制。據審議結果，鑑於難以排除簡歷內容與面試過程中所提資訊對評分可能造成的影響，招生委員會為維護招生公平性與學術誠信，決議撤銷錄取資格。
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