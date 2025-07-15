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中一中女學霸遭撤台大醫學系資格 名醫曝「1關鍵」：她沒必要抄襲

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中一中女學霸遭撤台大醫學系資格 名醫曝「1關鍵」：她沒必要抄襲

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台灣大學醫學系錄取生被爆科展作品抄襲，科教館撤獎將追回獎金；台大也將召開會議討論該生的錄取資格，事件引發關注。聯合報系資料照
一名台灣大學醫學系錄取生被爆科展作品抄襲，科教館撤獎將追回獎金；台大也將召開會議討論該生的錄取資格，事件引發關注。聯合報系資料照

台中一中一名女學生原透過繁星推薦錄取國立台灣大學醫學系，因高三科展作品遭檢舉涉嫌抄襲，主辦單位決定取消獎項並追回獎金。之後，台大醫學系表示，基於錄取公平性考量，決議撤銷該生入學資格。對此，精神科醫師沈政男發文表示，該生因外部提供資料觸及爭議，但以其資質與能力，根本沒有抄襲的必要，質疑台大的撤銷裁定不符比例原則，勉勵該生「鑽石一定會發光」。

沈政男在臉書發文表示，這次事件「簡單到一目了然」，歸根結柢就是扭曲的升學制度與科展比賽，高中生寫科學論文淪為升學武器競賽。他指出，在台灣的教育體制下，國教還沒結束的青少年可以寫出國際期刊等級的科展比賽論文，不合常理的情況，眾人選擇默不作聲，放任惡風繼續蔓延。當「科展牛皮」爆掉了，大人們紛紛走避自保，只留下孤零零的高中孩子承受風暴，遍體鱗傷。

對於台大原先對外表示該案不影響錄取結果，但在科展獎項撤銷後改變立場，沈政男也質疑台大的決策一致性及合理性。他指出，繁星推薦制度本應以學測分數與校內成績為核心評分項目，其他都不關大局。而台大竟以報名表上有這段履歷，以及面試時有提到科展得獎，恐影響錄取公平性，將該生趕出台大醫學系，「根本就是不成比例的撤銷裁定！」說到底「就為了自保」。

沈政男指出，該名女同學學測成績九科滿級分，能力實屬頂尖，根本沒有抄襲的必要，這次事件只因在撰寫論文過程中，未察覺他人所提供的資料有問題。他表示，雖然該生錄取資格已遭撤銷，所幸仍早有準備，報考了分科考試，相信以她的資質與努力，未來再考上台大醫學系應無問題，勉勵該生「鑽石一定會發光」，即使一時的汙泥撲面而來，也無法遮掩光芒，這段時間所受的苦難，日後將成為一段閃亮的青春記憶。

繁星 沈政男 學霸 台大醫學院 台中一中 分科測驗

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