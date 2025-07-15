台中學霸科展抄襲 台大醫學系撤銷錄取

台中一名女學霸今年繁星錄取台大醫學系，卻被爆科展抄襲，科教館日前撤銷該作品參展資格及所獲獎項，台大接獲檢舉後重新審議，昨天決議撤銷該生錄取資格。

該生高中校方表示，對於事件發展表示遺憾，如果學生有任何需求，校方會盡力配合。據傳該生已報考並參加分科測驗，高中校方不回應。

台大指出，該生經科學教育館確認相關科展作品違反研究倫理後，立即啟動重新審查機制。據審議結果，鑑於難以排除簡歷內容與面試過程中所提資訊對評分可能造成的影響，招生委員會為維護招生公平性與學術誠信，決議撤銷錄取資格。

台大指出，委員會審議期間除高度關注學術倫理議題，亦認為教育界應共同守護科學展覽與相關競賽的本質價值，重視啟發學習與探索知識的初衷，避免成為只是升學工具的一環。將依同一原則審慎處理其他類似檢舉案件，不再逐案對外說明審議結果。

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