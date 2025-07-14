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女學霸繁星錄取台大醫...科展抄襲遭撤銷資格 學校回應了
台中一名女高中生繁星推薦錄取台大醫學系，被質疑科展作品抄襲，經科教館審查後，決議撤銷獎項。台大收到檢舉後開會審議，今決議撤銷學生錄取醫學系的資格。該學生高中學校表示，校方對於事件發展表示遺憾，如果學生有任何需求，校方會盡力協助。
台大指出，該生經科學教育館於6月23日確認相關科展作品違反研究倫理後，台大立即啟動重新審查機制，招生委員會全面檢視學生原始繳交資料與面試現場錄音，並安排學生親自到場陳述說明。
根據審議結果，鑑於難以排除簡歷內容與面試過程中，所提資訊對評分可能造成的影響，招生委員會為維護招生公平性與學術誠信，決議撤銷錄取資格。
台大表示，委員會審議期間，除高度關注學術倫理議題，亦認為教育界應共同守護科學展覽與相關競賽的本質價值，重視啟發學習與探索知識的初衷，避免成為只是升學工具的一環；台大將依同一原則審慎處理其它類似檢舉案件，不再逐案對外說明審議結果。
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