台中學霸科展抄襲 台大醫學系錄取資格遭撤銷

台中學霸科展抄襲，台灣大學招生委員會已完成審議程序，決議撤銷透過 114 學年度經「繁星推薦」入學管道錄取醫學系的遭檢舉學生之資格。

台中一中高中生今年錄取台灣大學醫學系，卻被爆料科展作品疑似抄襲指導教授的期刊論文。主辦台灣科展的科教館日前公布審查結果，確認該份科展作品，有違反研究倫理之情事。判定撤銷該作品參展資格及所獲獎項，也將追回獎狀與獎金。

台大指出，該生經科學教育館於6月23日確認相關科展作品違反研究倫理後，臺大立即啟動重新審查機制。審議期間，招生委員會全面檢視學生原始繳交資料與面試現場錄音，並安排學生親自到場陳述說明。根據審議結果，鑑於難以排除簡歷內容與面試過程中所提資訊對評分可能造成的影響，招生委員會為維護招生公平性與學術誠信，決議撤銷錄取資格。

委員會審議期間除高度關注學術倫理議題，亦認為教育界應共同守護科學展覽與相關競賽的本質價值，重視啟發學習與探索知識的初衷，避免成為只是升學工具的一環。

台大將依同一原則審慎處理其它類似檢舉案件，不再逐案對外說明審議結果。

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