女高中生科展作品違學倫遭撤獎 台大撤銷醫學系錄取資格了

台中一名女高中生錄取台大醫學系，被質疑科展作品抄襲，經科教館審查後，決議撤銷獎項。台大今天表示，收到檢舉後已開會審議，決議撤銷學生透過繁星推薦錄取醫學系的資格。

台中一名女高中生透過繁星推薦管道錄取台大醫學系，但在網路社群被質疑，科展作品疑似抄襲指導教授期刊論文。台灣科學教育館6月23日公告，經科教館審慎評估及審查委員專業判定，確認作品有違反研究倫理之實，決議撤銷作品所獲獎項。

台灣大學今天透過文字回應中央社記者，科教館於6月23日決議撤銷學生的科展獎項，學校據此決定開會討論學生的錄取資格，且學校也收到具體檢舉，因此開會時重新檢視相關程序及資料；台大招生委員會已完成審議程序，決議撤銷被檢舉學生經114學年繁星推薦管道錄取醫學系的資格。

台大說明，這名學生經科教館於6月23日確認相關科展作品違反研究倫理後，台大立即啟動重新審查機制，招生委員會全面檢視學生原始繳交資料與面試現場錄音，並安排學生到場陳述說明。

根據台大招生委員會審議結果，鑑於難以排除簡歷內容與面試過程中所提資訊對評分可能造成的影響，為維護招生公平性與學術誠信，台大招生委員會決議撤銷其錄取資格。

台大提到，招生委員會在審議期間，除了高度關注學術倫理議題，也認為教育界應共同守護科學展覽與相關競賽的本質價值，重視啟發學習與探索知識的初衷，避免成為只是升學工具的一環；台大將依同一原則審慎處理其它類似檢舉案件，不再逐案對外說明審議結果。

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