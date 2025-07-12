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學測追分成功車票10月才能買到 家長直呼太晚

中央社／ 台中12日電

台鐵台中追分站「追分-成功」車票被視為考生幸運御守，往年6月就可買下一年度學測日期車票，今年要等10月大考中心公告，車站才販售，部分家長認為錯過衝刺起跑點，意義減半。

追分站由於「追分-成功」車票聞名，2022年追分站建站百週年時曾發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引民眾排隊搶購。

近日有家長想買115學年學科能力測驗日期（暫定115年1月17日到19日）的「追分-成功」車票，送孩子當幸運御守，卻無法購買，臨櫃詢問得知要等到10月才能買，不解往年6、7月就能買到，為何要等到10月。

近日也接獲許多詢問的站前賣御守業者告訴中央社記者，接獲多張訂單，包括外縣市與離島，要求代購明年學測日期車票，但車站尚未開放售票，目前沒票可賣。

買「追分-成功」車票祝福考生是台中海線多年傳統，1名高中教師表示，幾年前在6月時，她到車站臨櫃買40多張學測日期車票，7月時和勉勵卡片一起送給應屆考生，告訴考生要開始努力衝刺，畢竟高二升高三的暑假是考生們最重要暑假，要完整考前總複習才有機會「追分成功」。

追分站長施明媚表示，「追分-成功」車票雖具紀念意義，但本質還是可持票乘車的車票。以國營台灣鐵路股份有限公司6月23日起調漲票價為例，在這日期前售出的車票都是原票價，而7月11日分科測驗登場，如果有人持票乘車，可能造成營運困擾。

施明媚說，如果過早販售特殊日期車票，期間再遇變動，擔心會有影響。因應學測、國中教育會考、四技二專統一入學測驗與分科測驗等，將待主辦單位公布考試日期後，經內部討論決定車票販售日。

至於其他特定日期車票，施明媚表示，依非對號列車購票規定，乘車日4日內（含當日）可購買，如要買10日車票，最早販售時間是7日。

部分家長認為當幸運御守的車票不會用於搭車，民主進步黨籍立法委員蔡其昌服務處近日也接獲陳情，服務處說，將與交通部討論，協助台鐵公司研議區分票種，方便民眾購買，既不造成台鐵營運困擾，也能讓海線民眾保有幸運御守傳統。

成功 學測 分科測驗

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