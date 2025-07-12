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114分科測驗／數乙初登場、文組生今決戰 必知事項一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114學年分科測驗邁入第二天，依序考歷史、地理、數學乙、公民與社會。記者林伯東／攝影
114學年分科測驗邁入第二天，依序考歷史、地理、數學乙、公民與社會。記者林伯東／攝影

114學年分科測驗今天第二天，依序考歷史、地理、數學乙、公民與社會。根據大考中心簡章規定，考生入座後可先目視確認答題卷上應試號碼等資訊是否正確，與座位標示單上應試號碼與姓名是否相符，考試鈴聲響起後，即可在簽名欄上簽名。另外，適逢夏季天氣炎熱，但需注意應考時不可飲水，否則依規定將扣1級分。

根據大考中心統計，今年公民與社會2萬266人報考，佔據總報名人數51.71%，歷史1萬8868人（48.14%），今年首次登場的數乙則有1萬6955人報考（43.26%），地理1萬6399人（41.84%）。志在法學院、商學院、管理學院、文學院的考生可多加把握。

由於正值7月天氣炎熱，依規定考試時不得進食、飲水，昨日分科測驗首日也有數起考試時飲水的違規案例，依規定都會遭扣1級分。

又未攜帶應試有效證件均屬大考歷來常見違規樣態，考生務必攜帶國民身分證或有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等有效證件，健保卡要有照片才是有效證件；學生證無論有沒有照片，都是「無效證件」。

若學生忘記攜帶有效證件，根據簡章規定，考生若於身分查驗時間未持應試有效證件正本供監試人員查驗，經監試人員查核並確認是考生本人，仍會准予應試。但若未依規定，在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考分區試務辦公室或試場，將送請考試委員會依違規處理辦法審議並扣減成績。

又根據大考中心統計，手機於試場響起也屬歷年違規大宗，考生手機應完全關機，避免鬧鐘響起或發出震動聲，而開啟飛航模式或設定為靜音均非完全關機；也建議配戴傳統的指針型手錶應試，避免發出聲響。

分科測驗

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