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在學重考怎麼達到「最高效率」？網列4大建議：要找這種家教老師

聯合新聞網／ 綜合報導
考生示意圖。圖／AI生成
考生示意圖。圖／AI生成

考試不能只是死記硬背，用對方法會更有效率。一名學生發文詢問，準備重考期間該如何和家教老師配合，達到最有效率的上課方式？網友列出4點分析，主要還是建議地毯式複習。

一名在學重考生在Dcard發文表示，自己114學測數學因為計算錯誤和粗心，只拿到10級分，但是想考上理想校系至少要13，因此想針對數學找家教，但自己只想到地毯式複習的方法，希望和家教老師能夠有效率的安排上課，便上網請教意見。

有重考過來人分享，自己也是先地毯式念過一次，期間有不會的先問別人，接下來開始刷題目，搭配一周一次的家教，「除了解題以外，會幫我看這個禮拜主要錯的題目，幫我統整我為什麼錯的原因，還有分析以後這種題目怎麼考、有一些題目看到關鍵字就要用什麼這種，家教也會幫我整理好」。

也有人根據原PO描述的考試情況列出4點建議：1.地毯式複習+刷題、2.避免計算粗心小撇步、3.訓練提升寫題速度、4.要找能看出哪裡容易錯、為什麼容易錯的老師。網友認為「比起很成績很亮眼的老師，可以找找之前是差不多成績但重考到13以上的家教，他的方法和心態可能才是你最需要的」。

學測 家教 數學

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