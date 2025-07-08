快訊

一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異比較 柬埔寨稅率大減13%

東亞和平怎麼實現？台灣與沖繩的戰爭記憶對話

美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

聽新聞
0:00 / 0:00

四技二專技優甄審放榜 分發3078人、錄取率43.7%

中央社／ 台北8日電
114學年四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果今天公告。圖／AI生成
114學年四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果今天公告。圖／AI生成

114學年四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果今天公告，67校提供4323個名額，7040人通過資格審查並進行網路報名，最後統一分發錄取3078人，分發錄取率43.7%。

技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿指出，114學年四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果於7月8日上午10時起公告，並開放考生上網查詢，分發錄取生可到技專招聯會網站考生作業系統「報到資訊專區」查詢各科技校院報到方式。

114學年四技二專技優甄審入學有67所科技校院及大學參與招生，1129系科（組）或學程提供4323個名額，7181名考生申請資格審查，7040人通過審查並進行網路報名，甄審結果的正、備取生共5513人，4993人完成網路登記就讀志願，統一分發錄取3078人，分發錄取率43.7%。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，各校會於學校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發的錄取生須自行至錄取學校網站查詢，並於7月16日中午12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

已辦理完成報到手續的錄取生，除非在7月16日中午12時前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加114學年四技二專日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生，違者取消其甄審入學的錄取及入學資格。

名額 網站 網路

延伸閱讀

四技二專技優甄審入學 即日起開放登記志願序

再傳申請入學備審資料涉假 台大籲教育部商討防弊機制

我教育部封殺廣州暨大 提供轉學回國、隨班附讀方案

北市小一入學前 943人仍未接種麻疹、百日咳疫苗

相關新聞

四技二專技優甄審放榜 分發3078人、錄取率43.7%

114學年四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果今天公告，67校提供4323個名額，7040人通過資格審查並進行網路報名，...

啟英高中遭控擅改大學志願序 桃市教育局揭調查結果

學生團體EdYouth今天發布新聞稿指出，桃園市私立啟英高中女教師疑未經學生、家長允許，擅自調整學生的大學甄選入學志願序...

擴招疑雲／藥學系名額續增 基層憂淪流浪藥師

教育部擬擴增醫學系員額一三○○人上限，引發爭議，在行政院長卓榮泰協調下暫時落幕，然藥學系也爆發擴招疑雲。基層藥師協會理事...

擴招急煞／學士後醫喊卡 3校盼教部喬名額

教育部擬擴增清華等三校學士後醫名額，並從公費轉成自費，引發醫界不滿，行政院緊急開會，決議名額仍維持一三○○人，且需含國防...

公費計畫終止釀醫學生名額爭議 學界：恐要其他大學「吐」名額出來

行政院日前邀集教育部、衛福部針對醫學生名額爭議協商，定調醫學系招生總名額維持1300人且需含國防部核定名額。對此，大學高...

醫學系擴招反彈大 政院急煞車

教育部六月核准清華等三校學士後醫學系增加招生名額，引發醫界不滿，醫師公會全聯會等廿九個醫界團體預計昨下午舉行記者會，批評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。