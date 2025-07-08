四技二專技優甄審放榜 分發3078人、錄取率43.7%

114學年四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果今天公告，67校提供4323個名額，7040人通過資格審查並進行網路報名，最後統一分發錄取3078人，分發錄取率43.7%。

技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿指出，114學年四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果於7月8日上午10時起公告，並開放考生上網查詢，分發錄取生可到技專招聯會網站考生作業系統「報到資訊專區」查詢各科技校院報到方式。

114學年四技二專技優甄審入學有67所科技校院及大學參與招生，1129系科（組）或學程提供4323個名額，7181名考生申請資格審查，7040人通過審查並進行網路報名，甄審結果的正、備取生共5513人，4993人完成網路登記就讀志願，統一分發錄取3078人，分發錄取率43.7%。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，各校會於學校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發的錄取生須自行至錄取學校網站查詢，並於7月16日中午12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

已辦理完成報到手續的錄取生，除非在7月16日中午12時前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加114學年四技二專日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生，違者取消其甄審入學的錄取及入學資格。

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