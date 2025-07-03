啟英高中遭控擅改大學志願序 桃市教育局揭調查結果

學生團體EdYouth今天發布新聞稿指出，桃園市私立啟英高中女教師疑未經學生、家長允許，擅自調整學生的大學甄選入學志願序。桃園市教育局表示，經查，是師生雙方確認後送出資料，將持續請學校強化親師溝通。

EdYouth指出，6月6日大學申請入學志願送出截止期限，啟英高中A同學（化名）原先預計選填台中某私立大學音樂學系為第一志願，卻在6月5日時回校填寫志願、供丁姓女教師（以下簡稱丁師）閱覽時，被擅自調整志願序。

EdYouth指出，丁師認為不該把私立大學排在公立大學前面。且丁師調整完志願序後，直接於系統點選「送出志願」，導致A同學無法再更改，之後才跟A同學說：「回去跟爸媽討論一下。」

A同學認為教師調整的第一、第二志願，根本都不是他想讀的校系，透過EdYouth向桃園市教育局陳情。桃市教育局介入後，啟英高中未善盡保護當事人的責任，使丁師於班級群組點名A同學，並透過同儕施壓。

EdYouth指出，啟英高中校長於升旗典禮時向全校公開提及此案，稱老師只是好心幫忙，卻得到學生與家長不諒解。A同學認為：「校長甚至不清楚事件全貌，卻在全校面前發言，這讓我感覺不是在保護我，而是在替老師開脫。」另外，丁師曾因A同學家庭經濟環境不佳，要求她不要化妝到校，並出言貶低她的家庭環境、家長工作。

EdYouth常務理事洪振翔指出，A同學在志願選填及事後處理中受到不當對待，學校在案發前後處理上具嚴重瑕疵，校方應立即內部檢討與適當補償措施。桃園市政府教育局應立刻查明真相，對本案涉案教師移送教評會以利調查及懲處。

桃園市政府教育局向媒體表示，經查，啟英高中當天有8名古典組學生到校完成選填志願序作業，確認方式為由學生自備電腦且登入預排，再與導師討論，師生雙方共同確認後再送出資料，導師也有提醒學生資料送出便無法修改。

教育局表示，經該校抽問當天來校參加志願序填報學生（4名），學生皆表示導師當天確認每名學生志願序時，皆與在場8名學生當場確認且經學生同意，送出前也提醒學生與家長討論；導師在班級群組留言，則是因電聯多次未能聯絡到學生及家長。

大學甄選入學委員會透過文字回應，依114學年大學申請入學招生簡章相關規定，考生對於招生相關事項有疑義者，最遲應於情事發生日起10日內以書面掛號向招生單位提出申訴。

大學甄選會指出，啟英高中這名學生於網路登記就讀志願序截止日（6月6日）、統一分發結果公告日（6月12日）及網路聲明放棄入學資格截止日（6月15日）等期限前，都未以本人名義檢具證明文件向甄選會提出疑義，故甄選會會依據申請入學招生簡章規定無法受理。

商品推薦