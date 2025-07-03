擴招疑雲／藥學系名額續增 基層憂淪流浪藥師

教育部擬擴增醫學系員額一三○○人上限，引發爭議，在行政院長卓榮泰協調下暫時落幕，然藥學系也爆發擴招疑雲。基層藥師協會理事長沈采穎表示，近十二年來，國防醫學院藥學系招生名額暴增三倍，藥學系學生員額總數已超政府一一四八人上限承諾。

對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，所有醫事類科招生名額均由教育部審查，邀相關業務單位商議，而衛福部僅要求醫學生設員額上限一三○○人，其他醫事人員職類，透過定期人力供需評估，提供教育部參考，並未明定出具體數字。

沈采穎說，國防醫學院藥學系於一○二學年度開辦，當時招生名額十人，到了一一三年十九人，今年則增加至廿八人，增幅近三倍，迄今未見衛福部減招其他藥學系名額，這讓國內藥學系畢業生人數連年增加。教育部曾承諾，在調整招生人數前，會徵詢各界意見，但本次則毫無預警。

藥師公會全聯會於一一一年貼出公告，感謝民進黨總召柯建銘協調，維持藥學生員額。沈采穎表示，柯建銘當時承諾，維持藥學系招生總名額一一四八人，如今名額已被突破，要求教育部、衛福部、國防部應建立機制，通盤檢討藥學生名額分配機制，檢視各校招生配額，避免不當增額，破壞藥師人力市場平衡，形成歐美「流浪藥師」亂象。

沈采穎說，經濟合作組織（ＯＥＣＤ）國家醫師比率中位數為每萬人卅三人，但台灣僅廿餘人，顯示醫學生人數不夠，教育部增額，卻在醫界反對下喊卡。反觀ＯＥＣＤ國家每萬人藥師比率中位數約八點六人，但灣已超過十三人人，政府卻「偷偷增加名額」。

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