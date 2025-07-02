公費計畫終止釀醫學生名額爭議 學界：恐要其他大學「吐」名額出來

行政院日前邀集教育部、衛福部針對醫學生名額爭議協商，定調醫學系招生總名額維持1300人且需含國防部核定名額。對此，大學高層分析，清華等三校學士後醫，未來恐難增為一屆招35名；再者，若三校從公費轉自費則名額會突破1300門檻，難題落在教育部身上，還得看教育部是否順利協調其他學校醫學系，願分出一些名額。

日前教育部已發函清華大學、中興大學與中山大學等校，指三校學士後醫學系115學年招生，名額將從公費轉為自費，且名額從23名增為35名。但日前政院協調會上，除了定調總量管制1300個醫學生名額須含國防部名額外，三校招生名額仍須待醫學教育會及校長會議討論後，釐清調整方向與實際數額。

一名大學醫學系高層表示，該案的源頭是衛福部第二期「重點科別培育公費醫師制度計畫」只辦到114學年，沒有下一期，因此依該計畫辦理的三校公費生名額都會消失。而站在教育部立場，正常運作的科系沒有三、五年就關掉的道理，且三校辦理學士後醫已投入上億的建設和人力聘雇，教育部將公費名額轉自費，當年創系時也有見於書面，以該方案保三校學士後醫續存，否則是大大糟蹋教育資源。

該名高層表示，該案由行政院快速協調定調，評估是想先平息醫界聲浪、閃過大罷免。但總量管制1300又要加計國防部名額，若想依教育部規劃，115學年再加入三校名額就會突破上限，因此評估，先不會再讓三校調增名額。

且該名高層也指出，最大難題在於，即便不讓三校增加名額，也還有69個招生名額要容納。教育部只能盡量爭取，如國防部主責軍費生名額是否可不包含在1300內，再者，還要請其他學校醫學系願意分一些名額出來給三校使用，公立大學可能沒影響，但若要私立大學割捨名額，就沒這麼簡單了。

但這名高層也說，過去不是沒有「分名額」的案例，西半部某牙醫系當年設立，各校就收到函文，要求大家依比例「吐」名額，東拼西湊，給某校設立牙醫系招生，但整體而言，教育部只能被動等待，最後再去跟轄下學校協調。

中興大學主任秘書李長晏表示，當年申設學士後醫的團隊已換過一批人。近日只有收到教育部公文，指115學年會核給學士後醫35個名額，但依照日前協調會決議，未來是否會異動，學校尚不能知，目前也沒有更進一步的通知，學校就是等待中央部會的決議。

中山大學則指出，學校當年申設學士後醫花了非常多錢，「當然是希望能繼續走下去。」相信各校都一樣，也是學校唯一的態度。

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