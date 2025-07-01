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新聞眼／卓揆火速拆彈 防大罷免節外生枝

聯合報／ 本報記者沈能元
近期清華、中興、中山三校醫學系名額擴增爭議。衛福部與教育部開會討論後，決議招生總名額維持1300名不變。圖／聯合報系資料照片
近期清華、中興、中山三校醫學系名額擴增爭議。衛福部與教育部開會討論後，決議招生總名額維持1300名不變。圖／聯合報系資料照片

清華、中興、中山等三校學士後醫學系招生名額擴增，醫界怒氣衝天，就在廿九個醫界團體即將舉行記者會，痛批教育部「黑箱招生」前，行政院卻快速剪掉炸藥上的引信，應是不想在七月廿六日大罷免投票前節外生枝。如果連鐵板一塊的醫界都被動搖，恐難收場。

衛福部三月十八日新增核釋藥事法第一○三第二項後落日條款，讓領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，在修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務。藥師公會全聯會為此抗議六、七次，期間曾至凱道陳抗，但衛福部仍是老神在在，立場並未動搖。

相較之下，廿九個醫界團體尚未正式抗議，行政院趕在一早八點半召開跨部會會議，閣揆卓榮泰親自出手，不到一小時內達成決議，重回原點，醫學系學生招生總額仍維持一三○○名，顯示在執政黨心中仍是「藥不如醫」，而醫界政治動員力量確實遠高於藥界。

為了成立學士後醫學系，清華等三間大學在四、五年前間投入眾多資源，並積極籌備醫院，滿心期盼在衛福部今年結束公費生計畫後，由公費生制度轉為自費生，並擴增名額。不料，教育部六月同意後，引爆一連串風波，遭醫界一致反對，部分網紅則在社群平台揶揄：「不是綠營的死忠捍衛者嗎？怎會落得這場下場。」

衛福部與教育部「對砍」，已是大新聞，一旦廿九個醫團聯手抗議，恐無法在短時間收拾殘局，更可能影響大罷免投票氛圍，這應也是行政院立即出手處理，迅速止血的原因。

然而，政府看似快速拆彈，解決燙手山芋，但醫界人力不足困境沉痾已久，偏鄉人力及科別失衡，最近幾年急重症醫師紛紛出走，加上眾多年輕醫師不受任何專科訓練，直接至醫美診所當打工仔，弊端叢生，民眾醫療權益受損，政府迄今仍未能提出有效解決方案；國人「不能生病的年代」正上演，當政者看見了嗎？

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