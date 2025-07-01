醫學系擴招反彈大 政院急煞車

教育部六月核准清華等三校學士後醫學系增加招生名額，引發醫界不滿，醫師公會全聯會等廿九個醫界團體預計昨下午舉行記者會，批評「招生黑箱灌水」，不料，行政院搶先一步，一早緊急召開跨部會會議，決議醫學系學生招生總額仍維持每年一三○○人。

衛福部自民國八十七年起規範每年醫學系自費生招生人數為一三○○名，而清華、中興、中山大學等校則於一一一年增設學士後醫學系公費生，衛福部公費生計畫於今天告一段落。不料，三校提出申請，希望公費生變成自費生。

在未告知衛福部的情況下，教育部自行決定自六月起三校公費生改為一般自費生，且名額從廿三人增至卅五人，並排除原先限額內國防醫學院八十八名容額，一旦上路，自費生總數將超過一四○○人，醫界群情激憤，認為嚴重破壞體制。

醫師公會全聯會等廿九個醫界團體預定於昨開記者會，厲批「招生黑箱灌水」。行政院昨上午八時卅分召開跨部會會議，由行政院長卓榮泰親自主持，與會官員包括衛福部長邱泰源、醫事司長劉越萍、教育部長鄭英耀、高教司廖高賢等人，討論醫學系學生招生總名額，及雙方認定及計算方式。

歷經一個小時，順利達成共識，劉越萍說，決議醫學系學生招生總額維持一三○○名，人數不變，且內含教育部及國防部權責核定名額。未來如欲增加名額，需經醫學教育會及全國醫學院校院校長會議討論，獲得共識，始能定案。

劉越萍指出，爭議主因為教育部認定民國一○七年曾增加牙醫系新生名額，但當時情況特殊情形，目前無法比照辦理。民國八十七年起，依照衛福部對醫師人力需求規畫，嚴格控管大學醫學系招生總量為每年一三○○人，這個共識仍然存在，並未打破。至於國內醫師分布不均等問題，將透過偏鄉照護計畫等政策持續改善。

得知此決議後，醫師公會全聯會全聯會立即發表聲明，取消下午抗議活動。理事長周慶明表示，醫學生教育資源本就有限，過度擴充將嚴重壓縮教學品質、增加訓練負荷、衍生其他醫事人力問題，進而影響醫療品質，造成政府、社會與醫界等「三輸」局面；所幸，行政院會議有效釐清近日爭議焦點，讓醫界多年堅持的總量管制得以延續與落實。

「貿然開放醫學系招生容額，勢必影響醫師訓練及排擠醫學教育資源。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，一一一年增設學士後醫學系公費生，目的為了解決偏鄉醫療、科別不均等失衡問題，如果改成自費生，無助於解決偏鄉及城鄉醫師人力差距、分配不均等問題。

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