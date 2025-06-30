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衛福部拍板醫學系招生1300名不變 醫界：不容隨意更動

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
近期清華、中興、中山三校醫學系名額擴增爭議。衛福部醫事司長劉越萍表示，今早與教育部就醫學系招生名額總量議題討論後，決議醫學系學生招生總名額維持1300名不變，含教育部及國防部權責核定的名額。本報資料照片
近期清華、中興、中山三校醫學系名額擴增爭議。衛福部醫事司長劉越萍表示，今早與教育部就醫學系招生名額總量議題討論後，決議醫學系學生招生總名額維持1300名不變，含教育部及國防部權責核定的名額。本報資料照片

近期清華、中興、中山三校醫學系名額擴增爭議，醫師公會全聯會、各縣市醫師公會、基層醫療團體與台灣醫學生聯合會等29個醫界團體昨共同發表聯合聲明，「反對招生黑箱灌水」，並預計今天下午召開記者會表達訴求。但就在衛福部表示，今早與教育部就醫學系招生名額總量議題討論後，決議醫學系學生招生總名額維持1300名不變，含教育部及國防部權責核定的名額後，記者會取消。

今天會議於上午8時30分舉行，由行政院長卓榮泰、衛福部長邱泰源、衛福部醫事司長劉越萍、教育部長鄭英耀、教育部高教司長廖高賢等共同參與。醫事司長劉越萍表示，會議約近一小時，討論醫學系學生招生總名額雙方認定及計算方式，決議醫學系學生招生總名額維持1300名。

醫師公會全聯會也發出聲明，理事長周慶明表示，衛福部今會議有效釐清近日爭議焦點，展現政府守護醫療環境與醫學教育品質的積極作為，讓醫界多年堅持的總量管制得以延續與落實。全聯會堅守1300名額制度，並非為醫界自身利益，而是基於守護民眾健康權益與整體醫療環境。

周慶明說，醫學生教育資源本就有限，過度擴充將嚴重壓縮教學品質、增加訓練負荷、衍生其他醫事人力問題，最終導致醫療品質受影響，造成政府、社會與醫界「三輸」局面。放眼國際，各先進國家對醫學生名額皆有嚴格控管，正因醫師養成關乎公共利益與安全，不容隨意更動。

周慶明指出，品質是醫學教育制度的第一原則，醫師人力規畫更應以科學實證為基礎。國衛院所進行的醫師人力評估研究已清楚指出，目前醫師總供給已足以支應未來需求，重點應在「人力分布與因設計」,而非盲目擴招。此外，醫學生名額設定與學校評鑑應由專業協助把關，由台灣醫學院評鑑委員會(TMAC)參與獎優汰劣與實質審查機制。

全聯會感謝政府重申制度計算邏輯，並尊重醫界與醫學生團體長期以來的建議，更肯定行政院表達未來將於醫學生招生議題上，回歸正當程序辦理，尊重專業，納入TMAC評鑑機制審議，確保醫學教育政策以制度與證據為依歸。

全聯會呼籲，未來所有攸關醫學系設置、招生規劃與人力政策之研議，應正式納入醫界、醫學教育團體與醫學生代表等實務第一線的聲音,透過公開、審慎、理性機制，凝聚長期可行的制度共識。並特別感謝立委王正旭召開研商會議協調關注，一同為下一代醫學生創造值得信賴的教育體系，也為全民守住安全、有品質的醫療環境。

台北市醫師公會等11個醫師團體也發表聲明，理事長洪德仁說，醫學系名額爭議牽涉層面廣泛，攸關我國醫師人力培育政策的正當性與可持續性。在各方立場歧異、意見紛陳，行政院展現行政效率與整合協調能力，協助各單位凝聚共識，為我國醫療體系的健全發展奠定堅實基礎。

洪德仁說，今天成功釐清醫療教育中「教、考、訓、用」等環節的結構性關聯，並兼顧健保資源的有效運用與醫療作為公共服務的核心價值。深切期盼未來能在政府跨部會的橫向協調、政府與民間的縱向合作中，持續推進，以期全方位繼續提供給台灣人民最好的醫療照護。

11個醫界團體包括台北市醫師公會理事長洪德仁、新北市醫師公會理事長顏鴻順、台南市醫師公會 榮譽理事長陳相國、基隆市醫師公會理事長王俊傑、桃園市醫師公會理事長吳家金、宜蘭縣醫師公會理事長林旺枝、新竹市醫師公會理事長邱國華、台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、中華民國基層醫療協會理事長林應然、中華民國基層醫師協會理事長潘志勤、中華民國診所協會全國聯合會理事長廖文鎮。

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