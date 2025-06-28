醫學生名額爭議 教育部再反擊：從未突破總量管制
11個醫師公會團體昨發表聲明，指教育部違反長年以來衛福部設下的醫學生1300人的總額上限，今天衛福部長邱泰源也表示，衛福部堅守醫學生1300名額上限。但教育部再回擊，醫學系招生總量是依法管制，至今未曾放寬、未曾擴招，也沒有繞道招生的問題，115學年核配3所公立大學學士後醫學系各35名招生名額，也還是在1300名總量內。
衛福部長邱泰源今天表示，醫學生名額事涉醫學教育品質，也與維繫健康照護品質相關，不僅醫界重視，衛福部多年來也用心研議，衛福部「長久堅守1300名額，現在也沒有改變，在任何溝通過程，衛福部立場都是醫學生名額上限1300人」。
教育部則表示，自87年起，就依衛生福利部對醫師人力需求之規劃，控管大學醫學系招生總量為每年1300名，並依總量核配11所大學招生名額，從未放寬、也未突破總量上限，外界將國防醫學院或境外醫學生人數混為一談，則純屬誤解，國防醫學院是依軍事教育條例設立，招生名額非教育部核定，也不納入招生總量範圍。
教育部說，當年清華、中山、中興的3校，是配合衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫」，進而申設學士後醫學系，採公費生方式辦理，但衛福部於114年不再續辦該計畫，因此年初就邀請衛福部等單位，討論3校學士後醫學系115學年招生名額。
教育部表示，衛福部給予的函復上指出，可在教育部權責內、核配醫學系招生名額總量1300名之前提下，自115學年度起，核配3校學士後醫學系自費生名額各35名。
據本報了解，由教育部掌握的醫學生招生名額1300人其實從來就未用滿，根據教育部最新114學年日間部學士班核定招生名額計算，1300個名額，目前僅用了約1100個作為大學招生用，屆時即便加計115學年3校105個名額，也不會超過1300門檻。
教育部特別強調，3校115學年合計會招生105名，會納入1300名總量內計算，教育部核配的醫學系招生名額始終嚴守1300人總量，並未另闢名額，亦未突破總量管制。
▪ 家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假
▪ 分科測驗／社會3科時事大彙整！重跨科思考 從學測分析考題趨勢
▪ 分科測驗／自然考前整理！掌握命題趨勢、題型和時事 跨科題也能輕鬆解決
▪ 分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙5單元必考
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 盤點雙北高中之最！從校風到外送規定…校友心聲、學校特色完整攻略
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言