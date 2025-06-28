醫學生名額爭議 教育部再反擊：從未突破總量管制

11個醫師公會團體昨發表聲明，指教育部違反長年以來衛福部設下的醫學生1300人的總額上限，今天衛福部長邱泰源也表示，衛福部堅守醫學生1300名額上限。但教育部再回擊，醫學系招生總量是依法管制，至今未曾放寬、未曾擴招，也沒有繞道招生的問題，115學年核配3所公立大學學士後醫學系各35名招生名額，也還是在1300名總量內。

衛福部長邱泰源今天表示，醫學生名額事涉醫學教育品質，也與維繫健康照護品質相關，不僅醫界重視，衛福部多年來也用心研議，衛福部「長久堅守1300名額，現在也沒有改變，在任何溝通過程，衛福部立場都是醫學生名額上限1300人」。

教育部則表示，自87年起，就依衛生福利部對醫師人力需求之規劃，控管大學醫學系招生總量為每年1300名，並依總量核配11所大學招生名額，從未放寬、也未突破總量上限，外界將國防醫學院或境外醫學生人數混為一談，則純屬誤解，國防醫學院是依軍事教育條例設立，招生名額非教育部核定，也不納入招生總量範圍。

教育部說，當年清華、中山、中興的3校，是配合衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫」，進而申設學士後醫學系，採公費生方式辦理，但衛福部於114年不再續辦該計畫，因此年初就邀請衛福部等單位，討論3校學士後醫學系115學年招生名額。

教育部表示，衛福部給予的函復上指出，可在教育部權責內、核配醫學系招生名額總量1300名之前提下，自115學年度起，核配3校學士後醫學系自費生名額各35名。

據本報了解，由教育部掌握的醫學生招生名額1300人其實從來就未用滿，根據教育部最新114學年日間部學士班核定招生名額計算，1300個名額，目前僅用了約1100個作為大學招生用，屆時即便加計115學年3校105個名額，也不會超過1300門檻。

教育部特別強調，3校115學年合計會招生105名，會納入1300名總量內計算，教育部核配的醫學系招生名額始終嚴守1300人總量，並未另闢名額，亦未突破總量管制。

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